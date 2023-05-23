بعد إصابته أمام إنبي.. فحص طبي لـ علي لطفي

يخضع علي لطفي حارس مرمى الأهلي لفحص طبي لمعرفة مدى إصابته.

علي لطفي النادي : الأهلي الأهلي

وفاز الأهلي على إنبي بهدفين دون رد في الجولة 29 من الدوري المصري.

وقال أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي في الأهلي إن علي لطفي شعر بآلام في العضلة الخلفية خلال مباراة إنبي وذلك تم استبداله.

ولذلك يخضع حارس المرمى لفحص طبي قبل مران غدا الأربعاء لتحديد موقفه.

وغادر علي لطفي المباراة في الدقيقة 77 بعدما تعرض للإصابة في العضلة الخلفية.