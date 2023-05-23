بعد إصابته أمام إنبي.. فحص طبي لـ علي لطفي

الثلاثاء، 23 مايو 2023 - 23:54

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - الرجاء - علي لطفي

يخضع علي لطفي حارس مرمى الأهلي لفحص طبي لمعرفة مدى إصابته.

علي لطفي

النادي : الأهلي

الأهلي

وفاز الأهلي على إنبي بهدفين دون رد في الجولة 29 من الدوري المصري.

وقال أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي في الأهلي إن علي لطفي شعر بآلام في العضلة الخلفية خلال مباراة إنبي وذلك تم استبداله.

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ولذلك يخضع حارس المرمى لفحص طبي قبل مران غدا الأربعاء لتحديد موقفه.

وغادر علي لطفي المباراة في الدقيقة 77 بعدما تعرض للإصابة في العضلة الخلفية.

وشارك بدلا منه مصطفى شوبير الحارس الثالث للأهلي.

وبدأ علي لطفي المباراة في تشكيل الأهلي الأساسي بسبب غياب محمد الشناوي للإيقاف.

الأهلي علي لطفي
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