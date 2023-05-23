بهدف +94.. صاروخ محمود حمادة يمنح فاركو فوزا قاتلا على سموحة

حقق فاركو فوزا قاتلا على سموحة بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة 29 من الدوري المصري والتي أقيمت في استاد برج العرب.

ورفع فاركو رصيده إلى النقطة 37 في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري.

بينما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 35 في المركز العاشر.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 94 بقدم محمود حمادة لاعب وسط فاركو.

ووصلت الكرة إلى محمود حمادة داخل منطقة الجزاء بعد عرضية لم يبعدها الدفاع بشكل جيد، ليسدد بقوة بالقدم اليسرى كرة لم يستطع الهاني سليمان التصدي لها.

المباراة جاءت متوسطة المستوى من الفريقين طوال الـ90 دقيقة ولم تشهد محاولات خطيرة على المرمى من الجانبين.

إلى أن نجح محمود حمادة في فضخ الاشتباك ومنح فريقه الفوز والنقاط الثلاثة.

وحصل محمود حمادة عقب المباراة على جائزة رجل المباراة.