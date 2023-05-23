بعد خروجه أمام إنبي ونزول شوبير.. حالة تحدث لأول مرة في مسيرة علي لطفي
الثلاثاء، 23 مايو 2023 - 23:13
كتب : FilGoal
تعرض علي لطفي حارس مرمى الأهلي للإصابة أمام إنبي ليغادر المباراة.
ويلعب الأهلي ضد إنبي في الجولة 29 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.
وغادر علي لطفي المباراة في الدقيقة 77 بعدما تعرض للإصابة في العضلة الخلفية.
وشارك بدلا منه مصطفى شوبير الحارس الثالث للأهلي.
وبدأ علي لطفي المباراة في تشكيل الأهلي الأساسي بسبب غياب محمد الشناوي للإيقاف.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يغادر فيها علي لطفي أي مباراة بدأها بشكل أساسي في مسيرته مع إنبي والأهلي.
كما هي أول مرة يشارك فيها مصطفى شوبير مع الأهلي في الموسم الجاري.
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