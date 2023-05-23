في أول مباراة لـ الشعباني.. الترجي يهزم اتحاد تطاوين بثلاثية

الثلاثاء، 23 مايو 2023 - 21:46

كتب : FilGoal

معين الشعباني

حقق الترجي التونسي الفوز على اتحاد تطاوين بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الدوري التونسي.

وفاز الترجي في الجولة السابعة من مجموعة التتويج بالدوري التونسي، ليصل رصيده إلى النقطة 14 في المركز الرابع.

وبفارق 5 نقاط عن النجم الساحلي المتصدر، بينما تجمد رصيد اتحاد تطاوين عند النقطة 3 في المركز الثامن والأخير.

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وتعد المباراة هي الأولى للترجي تحت قيادة معين الشعباني الذي تولى تدريب الفريق قبل أيام.

ورحل الشعباني عن فريق سيراميكا كليوباترا قبل أيام وتولى تدريب الترجي خلفا لـ نبيل معلول.

وأعلن الترجي رحيل نبيل معلول بعد الخسارة من الأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بثلاثية دون رد على ملعب رادس.

قبل أن يتولى أنيس البوسعيدي تدريب الترجي بشكل مؤقت في مباراة العودة أمام الأهلي والتي خسرها أيضا بهدف دون رد.

الترجي معين الشعباني الدوري التونسي
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