انتهت في الدوري السعودي - الاتحاد (1) - (0) الباطن.. النصر (3) - (2) الشباب.. الإثارة مستمرة

الثلاثاء، 23 مايو 2023 - 21:28

كتب : FilGoal

أحمد حجازي قائد الاتحاد السعودي

يستضيف النصر نظيره الشباب على ملعب الأول بارك في الجولة الـ 28 من دوري روشن السعودي.

ويقود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هجوم النصر في مباراته المرتقبة أمام الشباب.

في المقابل يلعب اتحاد جدة بقيادة أحمد حجازي أمام الباطن في الجولة ذاتها من دوري المحترفين السعودي.

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ويقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي النصر والشباب واتحاد جدة أمام الباطن.

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لمتابعة مباراة النصر والشباب دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

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اتحاد جدة × الباطن

نهاية المباراة

ق57 عرضية خطيرة للاتحاد إلى داخل منطقة الجزاء من إيجور كورنادو قابلها رياض شراحيلي برأسية ارتطمت بعبد الرزاق حمد الله ومرت إلى ركلة مرمى.

ق52 تمريرة عرضية لفريق الباطن عن طريق بسام الحريجي من منتصف الملعب يشتتها دفاع الاتحاد

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق38 فرصة ضائعة لفريق الاتحاد تسديدة عالمرمي عن طريق رومارينهو من على حدود منطقة الجزاء تعلو العارضة

ق9 البرازيلي رومارنيو مهاجم اتحاد جدة يسجل الهدف الأول في شباك الباطن بعد تمريرة من أحمد شراحيلي

ق6 فرصة قريبة ضائعة لفريق الباطن تسديدة عالمرمي عن طريق خوان سيباستيان بيدروزا يسدد قوية من على حدود منطقة الجزاء يشتتها دفاع الاتحاد تتحول لركلة ركنية

ق3 خطأ على أحمد بامسعود لاعب الإتحاد ضد نواف السحيمي لاعب الباطن

انطلاق المباراة

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النصر × الشباب

نهاية المباراة

ق60 هدف ثالث للنصر عن طريق كريستيانو رونالدو بعد تسديدة قوية بالقدم اليمنى متوسطة العلو تمر على يمين كيم سيونج حارس الشباب

ق51 عبد الرحمن غريب يسجل هدف التعادل لنادي النصر

ق46 تسديدة خطيرة من كريستان جوانكا لاعب الشباب تمر أعلى مرمى النصر

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق42 أندرسون تاليسكا يسجل هدف تقليص الفارق بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء

ق30 عرضية من الجانب الأيسر لصالح النصر عن طريق كونان يرتقي رونالدو فوق الجميع ويضعها برأسه قوية تصطدم في العارضة وتخرج إلى ضربة مرمى

ق25 كريستيان جوانكا يسجل الهدف الأول للشباب من ركلة جزاء

ق6 عرضية أرضية من رونالدو في اتجاه تاليسكا المتواجد داخل منطقة الجزاء لكن يبعدها دفاع الشباب قبل أن تصل إلى البرازيلي

ق4 بينية رائعة من الجانب الأيسر لصالح الشباب في اتجاه المنطلق متعب الحربي يحاول وضع الكرة بسرعة في المرمى خلال خروج حارس النصر لكن الحارس ينجح في الوصول للكرة.

انطلاق المباراة

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