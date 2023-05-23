الدوري السعودي – حجازي يقود اتحاد جدة أمام الباطن.. واستمرار غياب طارق حامد

يقود المدافع الدولي المصري أحمد حجازي تشكيل اتحاد جدة في مواجهته المرتقبة أمام الباطن.

ويلعب اتحاد جدة أمام الباطن ضمن الجولة 28 من مسابقة دوري روشن السعودي.

في المقابل يستمر غياب طارق حامد للمباراة الثانية على التوالي بسبب الإصابة في العضلة الخليفة.

وأعلن نونو سانتو تشكيل اتحاد جدة لمواجهة الباطن كالتالي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: أحمد بامسعود – أحمد حجازي – أحمد شراحيلي- عمر هوساوي – مدالله العليان

الوسط: عوض الناشري – برونو هنريكي – إيجور كورنادو

الهجوم: عبد الرزاق حمد الله – رومارينيو.

ويحتل اتحاد جدة صدارة ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 63 نقطة بفارق 3 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني قبل جولتين من النهاية.

في المقابل يحتل الباطن المركز 16 (الأخير) في ترتيب الدوري السعودي برصيد 19 نقطة.