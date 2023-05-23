التشكيل - عمرو جمال يقود فاركو.. وأوجولا أساسي في هجوم سموحة

الثلاثاء، 23 مايو 2023 - 21:17

كتب : FilGoal

عمرو جمال يحتفل بهدفه مع فاركو أمام الزمالك

يقود عمرو جمال هجوم فاركو في مواجهة سموحة لحساب الجولة 29 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان في التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على استاد الإسكندرية.

في المقابل يقود صديق أوجولا هجوم سموحة في ظل غياب حسام حسن بسبب الإصابة.

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وجاء تشكيل فاركو:

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"

الدفاع: عزمي غوما - عبد الله بكري – أحمد عوض – أحمد البحراوي

الوسط: كينجسلي سوكاري – محمود حمادة – أحمد فؤاد

الهجوم: رزقي حمرون – عمرو جمال - شكري نجيب

تشكيل سموحة:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: شريف رضا – أحمد حكم – محمد مغربي – أحمد جمال

الوسط: محمود حليمو – مالك بعيوي – حسين فيصل

الهجوم: محمد سعيد – صديق أوجولا – مصطفى سعد

ويحتل فاركو المركز السابع برصيد 37 نقطة من 28 مباراة.

فيما يحتل سموحة المركز العاشر برصيد 35 نقطة من 28 مباراة.

الدوري المصري التشكيل في الدوري سموحة فاركو
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