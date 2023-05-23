بثنائية بامبو وهلال.. البنك الأهلي يجذب أسوان لصراع الهبوط في الدوري

جذب البنك الأهلي مستضيفه أسوان لصراع الهبوط في الدوري المصري بالفوز بنتيجة 2-1 في الجولة 29 من المسابقة على استاد الأهلي we السلام.

سجل هدف أسوان: محمد حمدي زكي، فيما سجل ثنائية البنك: كريم بامبو ومحمد هلال.

وساهم كل من بامبو وهلال بـ 45% من أهداف البنك الأهلي في الدوري المصري الموسم الجاري، حيث سجل الثنائي 14 هدفا من أصل 31 للفريق بأكمله.

وحقق البنك الأهلي أول فوز خارج قواعده في الدوري المصري الموسم الجاري، حيث خسر من قبل 9 مباريات وتعادل في 5.

فوز البنك الأهلي رفع رصيده لـ 31 نقطة وصل بها للمركز الـ 13 في جدول الترتيب بنفس رصيد أسوان الذي ظل في المركز الرابع عشر، وكلاهما من 29 مباراة.

وبات كلا الفريقين على بُعد 3 نقاط من المركز السادس عشر الذي يحتله الداخلية من 29 مباراة.

التشكيل

عاد علي فتحي لتشكيل أسوان الأساسي في مركز الظهير الأيسر.

وبدأ محمد حمدي زكي وحسام عرفات في هجوم زهرة الجنوب.

وقاد كريم بامبو هجوم البنك الأهلي ومن خلفه كل من أحمد ياسر ومحمود قاعود ومحمد هلال.

وصف المباراة

تألق عمرو حسام حارس أسوان في الدقائق الأولى من عمر اللقاء.

في الدقيقة السابعة منع كريم بامبو من هدف محقق بعدما انفرد وتصدى لتسديدة هداف البنك الأرضية ببراعة.

وفي الدقيقة 15 حوّل عمرو حسام ببراعة رأسية محمد هلال لركنية بعد عرضية متقنة من محمود قاعود.

واصل البنك ضغطه فتصدى حارس أسوان لتسديدة كريم بامبو في الدقيقة 27.

وبعد دقيقة واحدة ارتطمت تسديدة بامبو بالشباك الخارجية لمرمى أسوان بعد بينية رائعة من هلال.

رغم ضغط البنك الهجومي في الشوط الأول إلا أن المحاولات لم تسفر عن أهداف.

أول تهديد حقيقي لممثل الصعيد جاء في الدقيقة 29 بتسديدة ضعيفة من عماد فتحي أمسكها أبو جبل بسهولة.

وفي الدقيقة 32 واصل عمرو حسام تألقه وتصدى لتسديدة محمود قاعود.

شوط أول انتهى بـ 7 تسديدات للبنك الأهلي مقابل 2 لأسوان.

الشوط الثاني

على عكس الشوط الأول استغل أسوان الهدف الفرصة الأولى في الشوط الثاني وسجل هدف التقدم.

في الدقيقة 52، مرر أحمد خالد كرة أرضية لمحمد حمدي زكي الذي سدد كرة أرضية سكنت شباك أبو جبل.

ورفع حمدي زكي رصيده لـ 11 هدفا في المركز الثاني بترتيب هدافي الدوري المصري.

في الدقيقة 62 دفع نيكوديموس بابافاسيلو مدرب البنك الأهلي بأسامة فيصل بدلا من أمير مدحت لتعزيز القوة الهجومية.

ضغط البنك الأهلي بقوة وفي الدقيقة 62 أرسل هلال عرضية من الجهة اليسرى قابلها محمود سيد برأسية تابعها كريم بامبو في الشباك.

هدف يحمل رقم 49 لبامبو في الدوري المصري بقمصان الأهلي والزمالك والإسماعيلي والبنك الأهلي.

وفي الدقيقة 74 عاد محمود حنفي حكم لمراجعة تقنية الفيديو بداعي وجود ضربة جزاء محتملة للبنك الأهلي بعد لمسة يد على محمد عطوة.

انبرى هلال للركلة وسددها على يمين عمرو حسام مسجلا هدف التقدم للبنك وقلب الطاولة.

هدف يحمل رقم 6 لهلال في الدوري الموسم الجاري ورقم 35 له في المسابقة بقميصي البنك الأهلي ووادي دجلة.

في الدقيقة 82 سجل هلال برأسية هدفا ثالثا للبنك ألغي بداعي التسلل، لتنتهي المباراة بفوز البنك واشتعال صراع القاع.