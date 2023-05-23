دربي السعودية - رونالدو يقود هجوم النصر أمام الشباب

أعلن دينكو إيليشيتش مدرب النصر تشكيل فريقه الذي سيلعب ضد الشباب في الجولة الـ 28 من دوري روشن السعودي.

ويقود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هجوم النصر في مباراته المرتقبة أمام الشباب.

وجاء أندرسون تاليسكا كثاني لاعبي خط الهجوم بجوار رونالدو.

وجاء تشكيل النصر لواجهة الشباب كالتالي:

الحارس: أوجستين روسي.

الدفاع: سلطان الغانم - ألفارو جونزاليس - علي لاجامي - ديسلان كونان.

الوسط: لويس جوستافو - علي الحسن - عبد الله الخيبري.

الهجوم: أندرسون تاليسكا - كريستيانو رونالدو - عبد الرحمن غريب.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 60 نقطة بفارق أقل نقطتين عن اتحاد جدة المتصدر برصيد 63 نقطة.

في المقابل يتواجد الشباب في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 53 نقطة.

يذكر أن الشباب والنصر يتواجدا في مجموعة الزمالك ببطولة كاس الملك سلمان للأندية العربية.