تشكيل إنبي - كابو يقود الهجوم أمام الأهلي.. والسيد في حراسة المرمى

الثلاثاء، 23 مايو 2023 - 20:35

كتب : FilGoal

إنبي - البنك الأهلي

يقود رفيق كابو هجوم إنبي أمام الأهلي ضمن مباريات الجولة 29 من مسابقة الدوري.

ويتواجد أحمد أمين "أوفة" في التشكيل الأساسي ويحرس رضا السيد مرمى إنبي.

وجاء تشكيل إنبي كالتالي:

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حارس المرمى: رضا السيد

الدفاع: محمد حامد – أحمد صبيحة – أحمد كالوشا

الوسط: علي فوزي - أحمد العجوز – مودي ناصر - مروان داوود

الهجوم: رفيق كابو – أحمد أمين "أوفة" – محمد حمدي

ويحتل إنبي المركز التاسع برصيد 36 نقطة من 28 مباراة خاضهم الفريق.

بينما ينفرد الأهلي بصدارة الترتيب برصيد 53 نقطة من 21 مباراة خاضهم الفريق.

وكان إنبي قد حقق انتصاره في آخر مواجهاته بالفوز على الاتحاد السكندري بهدف دون مقابل.

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