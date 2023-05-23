تشكيل إنبي - كابو يقود الهجوم أمام الأهلي.. والسيد في حراسة المرمى
الثلاثاء، 23 مايو 2023 - 20:35
كتب : FilGoal
يقود رفيق كابو هجوم إنبي أمام الأهلي ضمن مباريات الجولة 29 من مسابقة الدوري.
ويتواجد أحمد أمين "أوفة" في التشكيل الأساسي ويحرس رضا السيد مرمى إنبي.
وجاء تشكيل إنبي كالتالي:
حارس المرمى: رضا السيد
الدفاع: محمد حامد – أحمد صبيحة – أحمد كالوشا
الوسط: علي فوزي - أحمد العجوز – مودي ناصر - مروان داوود
الهجوم: رفيق كابو – أحمد أمين "أوفة" – محمد حمدي
ويحتل إنبي المركز التاسع برصيد 36 نقطة من 28 مباراة خاضهم الفريق.
بينما ينفرد الأهلي بصدارة الترتيب برصيد 53 نقطة من 21 مباراة خاضهم الفريق.
وكان إنبي قد حقق انتصاره في آخر مواجهاته بالفوز على الاتحاد السكندري بهدف دون مقابل.
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري - الأهلي (0) - (0) إنبي.. انطلاق المباراة بعد قليل تشكيل الأهلي - شريف أساسي أمام إنبي وعودة متولي.. وسافيو على الدكة قائمة بيراميدز - غياب رمضان وجبر أمام حرس الحدود في الجول يكشف - متى تجتمع لجنة الانضباط لمناقشة عقوبة كهربا بعد تنازل الأهلي عن الخصومة تعديل موعد مباراتين في الدوري بينهما مواجهة الأهلي الأخيرة قبل نهائي الأبطال انتهت الدوري المصري - أسوان (1) (2) البنك الأهلي.. صراع الهبوط يشتعل التشكيل - عودة علي فتحي لدفاع أسوان.. وبامبو يقود هجوم البنك الأهلي الأهلي: النادي قرر سحب الطعن المقدم على إجراءات تشكيل لجنة الانضباط