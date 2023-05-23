تشكيل الأهلي - شريف أساسي أمام إنبي وعودة متولي.. وسافيو على الدكة

يقود محمد شريف هجوم الأهلي أمام إنبي بينما يغيب محمود عبد المنعم "كهربا".

ويلعب الأهلي ضد إنبي في الجولة 29 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة الدولي.

ويستمر علي لطفي في حراسة مرمى الأهلي بسبب غياب محمد الشناوي للإيقاف.

وظهر محمود متولي من جديد في تشكيل الأهلي الأساسي، وذلك منذ مباراة السوبر المصري السابقة أمام بيراميدز.

بينما خرج كهربا من قائمة الأهلي وكذلك حسين الشحات.

وعاد برونو سافيو للظهور على مقاعد بدلاء الأهلي من جديد، وكذلك شادي حسين.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: علي لطفي

الدفاع: محمد هاني – محمود متولي – ياسر إبراهيم – علي معلول

الوسط: مروان عطية – أليو ديانج – حمدي فتحي

الهجوم: بيرسي تاو – محمد شريف – أحمد عبد القادر

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

مصطفى شوبير - خالد عبد الفتاح – رامي ربيعة – برونو سافيو – عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" – شادي حسين – أحمد قندوسي – طاهر محمد

الأهلي يحتل صدارة الدوري برصيد 53 نقطة، ويأتي إنبي في المركز التاسع برصيد 36 نقطة.