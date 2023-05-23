تشكيل الأهلي - شريف أساسي أمام إنبي وعودة متولي.. وسافيو على الدكة

الثلاثاء، 23 مايو 2023 - 20:30

كتب : أحمد الخولي

محمد شريف يسجل ويحتفل بهدفه مع الأهلي ضد فاركو

يقود محمد شريف هجوم الأهلي أمام إنبي بينما يغيب محمود عبد المنعم "كهربا".

ويلعب الأهلي ضد إنبي في الجولة 29 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة الدولي.

ويستمر علي لطفي في حراسة مرمى الأهلي بسبب غياب محمد الشناوي للإيقاف.

أخبار متعلقة:
في الجول يكشف - متى تجتمع لجنة الانضباط لمناقشة عقوبة كهربا بعد تنازل الأهلي عن الخصومة تعديل موعد مباراتين في الدوري بينهما مواجهة الأهلي الأخيرة قبل نهائي الأبطال

وظهر محمود متولي من جديد في تشكيل الأهلي الأساسي، وذلك منذ مباراة السوبر المصري السابقة أمام بيراميدز.

بينما خرج كهربا من قائمة الأهلي وكذلك حسين الشحات.

وعاد برونو سافيو للظهور على مقاعد بدلاء الأهلي من جديد، وكذلك شادي حسين.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: علي لطفي

الدفاع: محمد هاني – محمود متولي – ياسر إبراهيم – علي معلول

الوسط: مروان عطية – أليو ديانج – حمدي فتحي

الهجوم: بيرسي تاو – محمد شريف – أحمد عبد القادر

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

مصطفى شوبير - خالد عبد الفتاح – رامي ربيعة – برونو سافيو – عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" – شادي حسين – أحمد قندوسي – طاهر محمد

الأهلي يحتل صدارة الدوري برصيد 53 نقطة، ويأتي إنبي في المركز التاسع برصيد 36 نقطة.

الأهلي الدوري المصري إنبي
نرشح لكم
تشكيل إنبي - كابو يقود الهجوم أمام الأهلي.. والسيد في حراسة المرمى قائمة بيراميدز - غياب رمضان وجبر أمام حرس الحدود في الجول يكشف - متى تجتمع لجنة الانضباط لمناقشة عقوبة كهربا بعد تنازل الأهلي عن الخصومة تعديل موعد مباراتين في الدوري بينهما مواجهة الأهلي الأخيرة قبل نهائي الأبطال انتهت الدوري المصري - أسوان (1) (2) البنك الأهلي.. صراع الهبوط يشتعل التشكيل - عودة علي فتحي لدفاع أسوان.. وبامبو يقود هجوم البنك الأهلي فاندنبروك: مواجهة الأهلي ستكون أكثر توازنا من صنداونز.. وأتفهم رغبتهم في الثأر الأهلي: النادي قرر سحب الطعن المقدم على إجراءات تشكيل لجنة الانضباط
أخر الأخبار
دربي السعودية - رونالدو يقود هجوم النصر أمام الشباب 22 دقيقة | السعودية
تشكيل إنبي - كابو يقود الهجوم أمام الأهلي.. والسيد في حراسة المرمى 27 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الأهلي - شريف أساسي أمام إنبي وعودة متولي.. وسافيو على الدكة 32 دقيقة | الكرة المصرية
قائمة بيراميدز - غياب رمضان وجبر أمام حرس الحدود 45 دقيقة | الكرة المصرية
كافاني: سنواتي في نابولي هي الأهم خلال مسيرتي ساعة | الدوري الإسباني
بوبي فيرمينو.. المهاجم الوهمي الذي جعل الابتسامة طريقته الوحيدة في عالم كرة القدم ساعة | تقرير في الجول
تقرير مغربي: العين رفض 10 ملايين يورو من النصر للتخلي عن رحيمي ساعة | السعودية
في الجول يكشف - متى تجتمع لجنة الانضباط لمناقشة عقوبة كهربا بعد تنازل الأهلي عن الخصومة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الزمالك (2) 12-15 (3) مولودية بوسالم.. خسارة مفاجئة 2 انتهت كرة طائرة - الزمالك (3) 25-17 (1) كينيا بايبلاين.. البطولة الإفريقية الأولى 3 على رأسهم فيرمينو.. ليفربول يعلن رحيل 4 لاعبين 4 وفد الأهلي يزور الترجي ويقدم اعتذارا عن المضايقات