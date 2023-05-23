قائمة بيراميدز - غياب رمضان وجبر أمام حرس الحدود

الثلاثاء، 23 مايو 2023 - 20:17

كتب : أحمد الخولي

بيراميدز والأهلي

يغيب رمضان صبحي وعلي جبر ومحمود عبد العاطي عن صفوف بيراميدز أمام حرس الحدود.

ويلعب بيراميدز ضد حرس الحدود غدا الأربعاء، في المباراة المؤجلة من الجولة 22 للدوري المصري، والتي تقام بملعب الدفاع الجوي.

ويعاني رمضان صبحي ومحمود عبد العاطي من آلام في العضلة الضامة.

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بينما يغيب علي جبر بسبب الإيقاف لتراكم الإنذارات.

وجاءت قائمة بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد دعدور - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد سامي -عبد الله مجدي - محمد حمدي - أحمد فتحي - محمد الشيبي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد صادق - هشام محمد - وليد الكرتي - محمود صابر

خط الهجوم: دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي

ويحتل بيراميدز المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة، بينما يأتي حرس الحدود في المركز الـ18 وقبل الأخير برصيد 16 نقطة.

بيراميدز رمضان صبحي حرس الحدود
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