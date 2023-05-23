كافاني: سنواتي في نابولي هي الأهم خلال مسيرتي

الثلاثاء، 23 مايو 2023 - 19:53

كتب : FilGoal

إدينسون كافاني - البرتغال × أوروجواي

عبر إدينسون كافاني مهاجم فالنسيا الإسباني ومنتخب أوروجواي عن اعتزازه بالفترة التي قضاها مع نادي نابولي الإيطالي.

إدينسون كافاني

النادي : فالنسيا

نابولي

وقال كافاني في تصريحات نقلها موقع فوتبول إيطاليا: "فوز نابولي بالدوري الإيطالي كان لحظة رائعة، الجميع أصيب بالجنون وهذا ما يحدث عندما تقاتل بقوة ولن تكن معتادا على تحقيق الفوز".

وأضاف "احتاج جمهور نابولي إلى شيء عاطفي مثل هذا ليشعر بلحظات رائعة".

أخبار متعلقة:
بوبي فيرمينو.. المهاجم الوهمي الذي جعل الابتسامة طريقته الوحيدة في عالم كرة القدم تقرير مغربي: العين رفض 10 ملايين يورو من النصر للتخلي عن رحيمي تقرير مغربي: زكريا الوردي يطلب الرحيل عن الرجاء

وأكمل "كل سنوات مسيرتي مع كرة القدم كانت رائعة، لكن تلك التي كانت في نابولي مميزة بالنسبة لي".

وأردف "في نابولي لم أفز كثيرا، كانت لدينا بعض اللحظات الجيدة مثل التتويج بكأس إيطاليا بعد فترة طويلة، ومنذ تلك اللحظة أعاد نابولي تهيئة نفسه للفوز بالدوري وتحقيق البطولة".

وأتم تصريحاته "لم أعد إلى نابولي فقط بسبب بعض المشاكل العائلية، ولكن بالتأكيد سأعود يوما ما، والداي من مشجعي نابولي وعندما يخسر نابولي الدوري الإيطالي أو يخرج من دوري أبطال أوروبا أصيبوا بالجنون".

نابولي كافاني الدوري الإيطالي
نرشح لكم
مؤتمر أنشيلوتي: في إنجلترا تم حل مشكة إهانة اللاعبين.. ولا أقلق أن يرحل فينيسيوس عن ريال مدريد بيان - لاليجا تستعرض 13 واقعة تحركت فيها ضد العنصرية في الدوري الإسباني بعد مرور شهور على الواقعة.. اعتقال 4 متهمين بسبب "دُمية فينيسيوس المشنوقة" بيان - لأجل فينيسيوس.. ريال مدريد يشكر مبابي ويفتح النار على رئيس الاتحاد والحكام ملف - انفجار فينيسيوس بعد عنصرية جماهير فالنسيا.. دعم جماعي وتبادل الهجوم مع تيباس تشافي يدين ما حدث مع فينيسيوس ويتحدث عن عودة ميسي المحتملة بسبب ما حدث مع فينيسيوس.. ريال مدريد يعلن التقدم بشكوى لمكتب المدعى العام رئيس البرازيل يتضامن مع فينيسيوس ويطالب بتدخل فيفا
أخر الأخبار
دربي السعودية - رونالدو يقود هجوم النصر أمام الشباب 19 دقيقة | السعودية
تشكيل إنبي - كابو يقود الهجوم أمام الأهلي.. والسيد في حراسة المرمى 24 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الأهلي - شريف أساسي أمام إنبي وعودة متولي.. وسافيو على الدكة 29 دقيقة | الكرة المصرية
قائمة بيراميدز - غياب رمضان وجبر أمام حرس الحدود 42 دقيقة | الكرة المصرية
كافاني: سنواتي في نابولي هي الأهم خلال مسيرتي ساعة | الدوري الإسباني
بوبي فيرمينو.. المهاجم الوهمي الذي جعل الابتسامة طريقته الوحيدة في عالم كرة القدم ساعة | تقرير في الجول
تقرير مغربي: العين رفض 10 ملايين يورو من النصر للتخلي عن رحيمي ساعة | السعودية
في الجول يكشف - متى تجتمع لجنة الانضباط لمناقشة عقوبة كهربا بعد تنازل الأهلي عن الخصومة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الزمالك (2) 12-15 (3) مولودية بوسالم.. خسارة مفاجئة 2 انتهت كرة طائرة - الزمالك (3) 25-17 (1) كينيا بايبلاين.. البطولة الإفريقية الأولى 3 على رأسهم فيرمينو.. ليفربول يعلن رحيل 4 لاعبين 4 وفد الأهلي يزور الترجي ويقدم اعتذارا عن المضايقات