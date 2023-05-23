كافاني: سنواتي في نابولي هي الأهم خلال مسيرتي

عبر إدينسون كافاني مهاجم فالنسيا الإسباني ومنتخب أوروجواي عن اعتزازه بالفترة التي قضاها مع نادي نابولي الإيطالي.

إدينسون كافاني النادي : فالنسيا نابولي

وقال كافاني في تصريحات نقلها موقع فوتبول إيطاليا: "فوز نابولي بالدوري الإيطالي كان لحظة رائعة، الجميع أصيب بالجنون وهذا ما يحدث عندما تقاتل بقوة ولن تكن معتادا على تحقيق الفوز".

وأضاف "احتاج جمهور نابولي إلى شيء عاطفي مثل هذا ليشعر بلحظات رائعة".

وأكمل "كل سنوات مسيرتي مع كرة القدم كانت رائعة، لكن تلك التي كانت في نابولي مميزة بالنسبة لي".

وأردف "في نابولي لم أفز كثيرا، كانت لدينا بعض اللحظات الجيدة مثل التتويج بكأس إيطاليا بعد فترة طويلة، ومنذ تلك اللحظة أعاد نابولي تهيئة نفسه للفوز بالدوري وتحقيق البطولة".

وأتم تصريحاته "لم أعد إلى نابولي فقط بسبب بعض المشاكل العائلية، ولكن بالتأكيد سأعود يوما ما، والداي من مشجعي نابولي وعندما يخسر نابولي الدوري الإيطالي أو يخرج من دوري أبطال أوروبا أصيبوا بالجنون".