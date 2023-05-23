تقرير مغربي: العين رفض 10 ملايين يورو من النصر للتخلي عن رحيمي

الثلاثاء، 23 مايو 2023 - 19:36

كتب : FilGoal

سفيان رحيمي

رفض نادي العين الإماراتي عرضا خرافيا من النصر السعودي للتخلي عن خدمات سفيان رحيمي.

ويلعب رحيمي في صفوف العين منذ صيف 2021 قادما من الرجاء.

وبحسب "لو سبورت 360" المغربي، فإن نادي العين رفض عرضا من النصر السعودي للتعاقد مع رحيمي مقابل 10 ملايين يورو.

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وأوضحت التقارير أن إدارة العين تمسكت ببقاء اللاعب المغربي عقب المستويات المميزة التي ظهر بها مع الفريق.

ويضم النصر السعودي بين صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انضم إليه في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

رحيمي صاحب الـ26 عاما خاض 65 مباراة بقميص العين وسجل 23 هدفا وصنع 26 آخرين في جميع المسابقات.

وتوج رحيمي مع العين بلقبي الدوري الإماراتي والكأس.

وسبق لرحيمي التتويج بلقبين للكونفدرالية الإفريقية رفقة الرجاء قبل الرحيل لصفوف العين الإماراتي.

سفيان رحيمي العين الإماراتي النصر السعودي
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