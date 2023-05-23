في الجول يكشف - متى تجتمع لجنة الانضباط لمناقشة عقوبة كهربا بعد تنازل الأهلي عن الخصومة

الثلاثاء، 23 مايو 2023 - 19:34

كتب : بسام أبو بكر

الأهلي - غزل المحلة - كهربا

أعلن النادي الأهلي إيقاف الطعن المقدم بشأن قانونية إجراءات تشكيل لجنة الانضباط التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم.

محمود كهربا

النادي : الأهلي

الأهلي

وكان الأهلي قد تقدم بدعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري ضد وزير الرياضة ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بصفتهما بسبب الامتناع عن إصدار قرار بإبطال تعيين لجنة الانضباط.

وتم تأجيل دعوى النادي الأهلي ببطلان لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم إلى 28 مايو الجاري.

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وعلم FilGoal.com أن لجنة الانضباط في تلك الحالة يحق لها الاجتماع مجددا لإصدار قرارها بشأن الاستئناف على عقوبة إيقاف كهربا.

وأشار مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com إلى أن إعلان الأهلي إيقاف الطعن والتنازل عن خصومة تشكيل لجنة الانضباط، لن يكون رسميا إلا حين يتقدم الأهلي بذلك رسميا.

ويجب أن يثبت الأهلي تنازله بشكل رسمي في محكمة القضاء الإداري بالجلسة المحدد لها يوم 28 مايو الجاري.

وبذلك لن يحق للجنة الانضباط الاجتماع لإصدار قرارها بشأن العقوبات الموقعة قبل يوم 28 مايو لتحديد موعد للجلسة.

وبالتالي لن يتم إيقاف كهربا حتى اجتماع لجنة الانضباط المقبل، وهو ما يعني مشاركته بصورة طبيعية أمام إنبي وطلائع الجيش يومي 23 و26 مايو الجاري.

ويتوقف مصير مشاركة كهربا يوم 29 مايو الجاري أمام سيراميكا كليوباترا على موعد إعلان لجنة الانضباط قراراتها.

ماذا حدث؟

تقدم الزمالك بشكوى ضد كهربا بسبب احتفاله مع جمهور الأهلي بعد هدفه في شباك الأبيض خلال مباراة الفريقين في الدوري شهر يناير الماضي، والتي انتهت بفوز الأحمر بثلاثية دون رد.

وقررت لجنة الانضباط إيقاف محمود عبد المنعم "كهربا" لـ 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه.

استأنف الأهلي ضد القرار، ليتم وقف تنفيذه مؤقتا لحين البت في الاستئناف.

وكان الأهلي قد تقدم بدعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري ضد وزير الرياضة ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بصفتهما بسبب الامتناع عن إصدار قرار بإبطال تعيين لجنة الانضباط.

وقررت محكمة القضاء الإداري اليوم الأحد في جلستها تأجيل دعوى النادي الأهلي ببطلان لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم إلى 28 مايو الجاري.

الأهلي كهربا القضاء الإداري لجنة الانضباط
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