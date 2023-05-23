دورة ترقي المحترفين – دلفي ينفرد بصدارة المجموعة الثالثة

الثلاثاء، 23 مايو 2023 - 19:09

كتب : رضا السنباطي

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

انفرد دلفي بصدارة ترتيب المجموعة الثالثة من دوري الترقي المؤهل لدوري المحترفين.

واقيمت اليوم مباريات الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة بدوري الترقي.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة مباراة بلقاس أمام راية.

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وسجل حسام الدين أحمد هدف بلقاس، فيما أدرك فتحي سعيد هدف التعادل لفريق راية.

وفي مباراة آخرى فاز دلفي على مالية كفر الزيات بهدفين مقابل هدف.

وسجل زياد الصاعقة وبوبو هدفي دلفي، فيما سجل محمد نبيل هدف مالية كفر الزيات الوحيد.

ترتيب المجموعة الثالثةبعد 4 جولات

1- دلفي 9 نقاط

2- راية 7 نقاط

3 -مالية كفر الزيات 4 نقاط

4- بلقاس نقطتين

ويتأهل الفريق صاحب المركز الأول إلى دوري المحترفين (ب)، فيما تتحول باقي الفرق إلى دوري الدرجة الثانية

وكان نادي مكادي قد حسم صعوده لدوري المحترفين الجديد بعد الفوز على القوص بثلاثة أهداف دون مقابل.

وتصدر مكادي مجموعته بدوري الترقي بالدرجة الثالثة برصيد 12 نقطة بفارق نقطة عن القوص ليضمن الصعود بشكل رسمي.

وأصبح مكادي هو أول الصاعدين لدوري المحترفين الذي سيبدأ في الموسم المقبل والمكون من 20 فريقا.

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