تعديل موعد مباراتين في الدوري بينهما مواجهة الأهلي الأخيرة قبل نهائي الأبطال

الثلاثاء، 23 مايو 2023 - 18:51

كتب : FilGoal

الأهلي - سيراميكا - محمد إبراهيم - محمد هاني

أعلنت رابطة الأندية المصرية تعديل موعد مباراتين من الجولة 27 بمسابقة الدوري والمقرر لهما يوم الإثنين 29 مايو الجاري.

وعدلت رابطة الأندية موعد مواجهتي الاتحاد أمام بيراميدز على استاد الإسكندرية، والمباراة الثانية بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا على استاد القاهرة.

وستكون مواجهة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا هي الأخيرة قبل ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد والمقرر لها الأحد 4 يونيو المقبل.

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وجاءت تعديلات رابطة الأندية كالآتي:

- إقامة مواجهة الاتحاد أمام بيراميدز في تمام السابعة مساء يوم الإثنين 29 مايو الجاري على استاد الإسكندرية بدلا من إقامتها في السادسة مساء.

- إقامة مواجهة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في التاسعة والنصف مساء يوم الإثنين 29 مايو الجاري على استاد القاهرة بدلا من إقامتها في الثامنة مساء.

ويعود الأهلي لاستئناف مبارياته في مسابقة الدوري بمواجهة إنبي مساء اليوم الثلاثاء.

وينفرد الأهلي بقمة ترتيب الدوري المصري برصيد 53 نقطة من 21 مباراة وبفارق نقطة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني والذي خاض خمس مباريات أكثر.

وكان الأهلي قد وصل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد التفوق على الترجي ذهابا وإيابا.

ويواجه الأهلي فريق الوداد المغربي في النهائي، إذ تقام مباراة الذهاب على استاد القاهرة يوم 4 يونيو بينما الإياب يوم 11 يونيو في المغرب.

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