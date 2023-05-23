تقرير مغربي: زكريا الوردي يطلب الرحيل عن الرجاء

يرغب زكريا الوردي لاعب الرجاء في الرحيل عن صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

زكريا الوردي النادي : الرجاء البيضاوي

وانضم الوردي إلى الرجاء في صفقة انتقال حر عقب فسخ تعاقده مع الزمالك.

وبحسب صحيفة "المنتخب" المغربية، فإن زكريا الوردي أبدى رغبته في الرحيل عن الرجاء في سوق الانتقالات الصيفية بعدما ظل حبيسا لمقاعد البدلاء.

وأضافت التقارير أن الوردي يريد تغيير الأجواء بعدما فشل في فرض نفسه على تشكيلة المدرب منذر الكبير.

وشارك الوردي مع الرجاء في 3 مباريات فقط منذ عودته للفريق في شهر يناير الماضي.

في مطلع ديسمبر الماضي، أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رحيل الوردي عن صفوف القلعة البيضاء بالتراضي.

ونشر النادي المغربي صورة اللاعب مع قميص الرجاء عبر حسابه على تويتر مع تعليق: "مرحبا بعودتك زكريا الوردي".

الوردي لم يستطع المشاركة في دوري أبطال إفريقيا رفقة الرجاء نظرا لقيده مسبقا في قائمة نادي الزمالك الإفريقية.

وكان الوردي قد انضم لصفوف الزمالك بداية الموسم الجاري في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع الرجاء البيضاوي المغربي.

ولعب الوردي البالغ من العمر 24 عاما مع الزمالك 6 مباريات بواقع 3 في الدوري المصري، ومباراتين في دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى لقاء السوبر.

وشارك الوردي في مباراة السوبر المصري أمام الأهلي التي خسرها الزمالك بثنائية، وتسبب في الهدف الأول للأحمر الذي سجله البرازيلي برونو سافيو.