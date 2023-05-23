جلوبو سبورتي: صندوق قطر يتفاوض للاستثمار في سانتوس البرازيلي

الثلاثاء، 23 مايو 2023 - 18:30

كتب : FilGoal

نادي سانتوس

يتفاوض نادي سانتوس البرازيلي في الأشهر الأخيرة مع شركة قطر للاستثمارات الرياضية المملوكة لحكومة قطر بشأن الاستحواذ على النادي ليصبح تحت إمرة الشركة التي تدير نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وبحسب شبكة "جلوبو سبورتي" البرازيلية فأن المناقشات بين الطرفين اجتازت المراحل الأولية، وطلبت شركة قطر من أندريس رويدا رئيس النادي البيانات المالية لدراسة حساباتهم.

ويعاني سانتوس على الصعيد المالي في السنوات الأخيرة، وهو ما فتح الباب للمحادثات مع صندوق قطر.

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وأشار التقرير أن والد نيمار نجم البرازيلي وباريس سان جيرمان الحالي وسانتوس السابق، هو من عمل على التقارب بين الأطراف وشارك في المفاوضات.

وزار نيمار مؤخرا النادي وظهر في المدرجات خلال مواجهة سانتوس ضد أوداكس إيتاليانو في كوبا سود أمريكانا.

وسبق أن ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن صندوق قطر الاستثماري مهتم بشراء أندية حول العالم كما تفعل مجموعة سيتي المملوكة للإمارات.

واستحوذت مجموعة سيتي مؤخرا على نادي باهيا البرازيلي لينضم إلى قائمة كبيرة من الأندية حول العالم.

ويحتل سانتوس المركز التاسع برصيد 11 نقطة من 7 مباريات في الدوري البرازيلي.

سانتوس باريس سان جيرمان صندوق قطر الاستثماري
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