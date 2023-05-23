رئيس أهلي جدة يكشف حقيقة رحيل موسيماني

الثلاثاء، 23 مايو 2023 - 18:21

كتب : FilGoal

بيتسو موسيماني - أهلي جدة

كشف وليد معاذ رئيس نادي أهلي جدة حقيقة رحيل المدير الفني للفريق المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وقاد موسيماني فريق أهلي جدة العودة لدوري المحترفين السعودي في الموسم المقبل.

وقال رئيس أهلي جدة عبر "روتانا خليجية": "سنناقش مصير بيتسو موسيماني عقب آخر مباراة في الموسم أمام الحزم".

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وأضاف "المدرب موسيماني اجتهد وفقا للظروف والإمكانيات المتاحة. نعم طموحنا أكبر ولكن القرار النهائي سيكون في يد اللجنة الفنية".

ويتصدر أهلي جدة جدول ترتيب دوري يلو (الدرجة الأولى السعودي) برصيد 68 نقطة بفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه قبل جولتين من النهاية.

ويتأهل أصحاب أول أربعة مراكز في دوري الدرجة الأولى السعودي للدوري الممتاز.

وكان الهبوط الذي حدث بنهاية الموسم الماضي هو الأول في تاريخ الأهلي للدرجة الأولى.

لكن مازال ينافس الأهلي نظيره الأخدود على لقب دوري الدرجة الأولى الذي لم يُحسم حتى الآن

ماذا حدث؟

بيتسو موسيماني نشر تغريدة عبر حسابه على تويتر، وجه فيها الشكر لإدارة أهلي جدة على منحه فرصة تدريب الفريق وامتنانه بإتمام مهمته دون إعلان رحيله بشكل حاسم.

وكتب موسيماني عبرحسابه في تويتر: "المهمة تمت، المشروع تم تسليمه. العملاق النائم استفاق في 8 أشهر. في دولة جديدة، وقارة جديدة، ودوري مختلف. في العربية يقولون (خلاص)، بمعنى (انتهت). شكرا لـ جدة على تكليفي بهذه المهمة. تحياتي".

صحيفة "عكاظ" السعودية كشفت عن سبب إعلان بيتسو موسيماني رحيله عن تدريب أهلي جدة.

وبحسب صحيفة "عكاظ" نسبة إلى مصادرها، فإن بيتسو موسيماني استطلع رأي إدارة أهلي جدة عن موقفه من الاستمرار مع الفريق في الموسم المقبل".

وحين لم يتلق موسيماني ردا، لذلك أعلن رحيله عن الفريق عبر تويتر.

وانتقل موسمياني لتدريب أهلي جدة بداية الموسم الحالي عقب رحيله عن تدريب النادي الاهلي في المومس المنصرم.

موسيماني (58 عامًا) تولى تدريب الأهلي عام 2020، وقاده للقبين متتاليين في دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية مرتين.

كما فاز موسيماني مع الأهلي بكأس مصر 2020، وبكأس السوبر الإفريقي مرتين.

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