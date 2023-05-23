التشكيل - عودة علي فتحي لدفاع أسوان.. وبامبو يقود هجوم البنك الأهلي

الثلاثاء، 23 مايو 2023 - 18:07

كتب : FilGoal

علي فتحي - إبراهيم حسن - أسوان - الاتحاد

عاد علي فتحي لتشكيل أسوان الأساسي في مواجهة البنك الأهلي في الجولة 29 من الدوري المصري.

وتقام المباراة على استاد الأهلي we السلام، وتبدأ في السابعة مساءً.

ويقود كريم بامبو هجوم البنك الأهلي ومن خلفه كل من أحمد ياسر ومحمود قاعود ومحمد هلال.

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وجاء تشكيل أسوان:

حراسة المرمى: عمرو حسام

الدفاع: علي فتحي – محمد عطوة - أحمد فتحي "كاستيلو" – محمد مصطفى "ميدو"

الوسط: أحمد خالد - مصطفى عبد الرسول – عماد فتحي – بلال السيد

الهجوم: محمد حمدي زكي – حسام عرفات

وعلى دكة البدلاء: أحمد بلية – أحمد دحروج – أحمد حمودي – إسلام سليمان – ديلسون كاموني – إسلام جمال – محمد المرسي – محمود فهمي – أحمد أشرف.

وجاء تشكيل البنك الأهلي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: إسحاق يعقوب - سعيدو سيمبوري – أمير مدحت - محمود الجزار

الوسط: محمد فتحي – محمود سيد

أمامهما: أحمد ياسر – محمد هلال – محمود قاعود

الهجوم: كريم بامبو

وعلى دكة البدلاء: أحمد صبحي – باسم مرسي – عاصم صلاح – أحمد محمد – إسلام جابر – موسى دياوارا – حمدي علاء – أحمد ياسين – أسامة فيصل.

ويحتل أسوان المركز الثالث عشر برصيد 31 نقطة من 28 مباراة.

فيما يحتل البنك الأهلي المركز الخامس عشر برصيد 28 نقطة من 28 مباراة.

أسوان البنك الأهلي في الدوري الدوري المصري
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