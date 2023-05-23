المستشار القانولي لـ الأهلي: النادي قرر سحب الطعن المقدم على إجراءات تشكيل لجنة الانضباط

قرر النادي الأهلي إيقاف الطعن المقدم بشأن قانونية إجراءات تشكيل لجنة الانضباط التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال محمد عثمان المستشار القانوني للأهلي عبر موقع النادي الرسمي: "استجابة لما تم طرحه مؤخرا بشأن ما هو قادم من تطوير خاص بالمنظومة الرياضية".

وأضاف "وبناء على ما جاء في الخطاب الوارد من الاتحاد المصري لكرة القدم، والذي يؤكد فيه على التزامه بلائحة النظام الأساسي وقيامه بعرض تشكيل لجنة الانضباط على الجمعية العمومية القادمة للاتحاد، بوصفها صاحبة الحق في انتخاب اللجان المستقلة، لاتخاذ اللازم قانونًا".

وأكمل "فقد قرر النادي ترك الخصومة في الطعن المقدم على إجراءات تشكيل لجنة الانضباط بعد تحقيق المطالب القانونية للنادي، والتأكيد على أن هذا الطعن كان يخص النواحي الإجرائية فقط، وليس القامات القضائية الكبيرة التي تضمها اللجنة ويكن لها النادي الأهلي كل التقدير والاحترام".

وكان الأهلي تقدم بطعن على قانونية إجراءات تشكيل لجنة الانضباط، وذلك بعد صدور قرارا منها بإيقاف محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق لما بدر منه خلال مباراة الزمالك في الدوري.