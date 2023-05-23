لاعب الداخلية: شقيقي طلب حصولي على قميص شيكابالا.. وسنبني على نقطة التعادل

كشف كمال أبو الفتوح لاعب نادي الداخلية عن طلبه الحصول على قميص محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك عقب مباراة الفريقين.

وتعادل الداخلية مع الزمالك بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على استاد السويس الجديد في الجولة الـ 29 من الدوري المصري الممتاز.

وقال أبو الفتوح عقب المباراة: "التعادل جيد في ظل منافستنا على الهبوط على الرغم من محاولتنا الحصول على النقاط الثلاث".

وأكمل "كان من الممكن أن نخسر بركلة جزاء زيزو التي أهدرها على الرغم من أن سير المباراة كان عكس ذلك تماما".

وتابع "سنبني على تلك النقطة التي حصلنا عليها ونقطة من الزمالك جيدة وسنحاول الفوز على البنك الأهلي في المباراة المقبلة".

وأضاف "شقيقي الأصغر يشجع الزمالك وطلب مني الحصول على قيمص شيكابالا وطلبت ذلك منه أثناء المباراة وانتظرني عقب المباراة وأعطاني القميص وأخبرني أن أهديه لشقيقي".

ووصل الداخلية إلى النقطة 28 في المركز الـ16 والذي يؤدي إلى الهبوط.

بينما ارتفع رصيد الزمالك إلى النقطة 47 في المركز الرابع، ولا يزال له مباراة مؤجلة.