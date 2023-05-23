مؤتمر أنشيلوتي: في إنجلترا تم حل مشكة إهانة اللاعبين.. ولا أقلق أن يرحل فينيسيوس عن ريال مدريد

شدد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على عدم قلقله على رحيل فينيسيوس جونيور لاعب الفريق بسبب المعاملة العنصرية التي يتلقاها اللاعب في إسبانيا.

وكان ريال مدريد قد خسر من فالنسيا في الجولة الـ 35 على ملعب ميستايا بهدف دون مقابل وتعرض فينيسيوس للطرد خلال المباراة بعد اشتباكه مع أحد لاعبي فالنسيا، فيما كان اللاعب البرازيلي قد اشتكى من وجود هتافات عنصرية من المشجعين في المباراة.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة رايو فايكانو غدا الأربعاء على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الـ 36 من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نشعر بالقلق حول فينيسيوس ومن العدل أن نتحدث عن ذلك الأمر كثيرا لأنها فرصة رائعة لتغيير بعض الأشياء وتحسينها، هو حزين ولم يتدرب اليوم بسبب عدم ارتياح بسيط في ركبته".

وواصل "فينيسيوس كان الضحية فيما يحدث وأحيانا يكون هو الملام بينما يتم استفزازه ولكن هو ضحية لتصرف الجماهير بشكل سيء وبالمناسبة عندما أتحدث عن ميستايا لا أقصد 46 ألف مشجع ولكن عن مجموعة تصرفت بشكل سيء جدا مثلما حدث في مايوركا وبلد الوليد".

وتابع "مثلما قال تشافي نحن نتعرض للإهانات في كل مباراة ونحن على دكة البدلاء، لماذا كل ذلك؟ هذه فرصة عظيمة لإيقاف كل هذا وأريد أن أقول إن إسبانيا ليست دولة عنصرية ولكن هناك عنصرية في إسبانيا".

وعن طرد فينيسيوس ضد فالنسيا قال: "لا أعرف ما إذا تم التحكم في المقطع أو نسيان بعض لقطاته ولكن كان من الواضح أن حارس المرمى هاجم فينيسيوس قبل أن يهاجمه هوجو دورو وإذا تم الهجوم عليك يجب أن تدافع عن نفسك واعتقد أن إيقاف المباراة كان هو الحل المناسب ".

وشدد "لماذا لم يحدث نفس الأمر لفينيسيوس خلال السنوات الماضية؟ في السنوات الماضية أصبح فينيسيوس واعدا جدا ولذلك اعتبروه عدوا رياضيا وهذا يمكن أن يحدث ولكن منه تنبع العنصرية".

وأكمل "هناك دول لا يهينونك فيها مثل إنجلترا لقد قاموا بحل تلك المشكلة منذ مدة طويلة عندما خرجوا من الاتحاد الأوروبي وبعدها اتخذوا إجراءات وصحيح أن هناك بعض الحالات الفردية ولكن في إنجلترا لا توجد شرطة في الملاعب، تحققوا من ذلك أما هنا تشعر وأنك ذاهب إلى حرب وسيارات الشرطة تحيط بنا من كل مكان".

وعن إمكانية رحيل فينييسوس عن الدوري الإسباني بسبب العنصرية قال: "لست قلقا لأن فينيسيوس يحب كرة القدم وريال مدريد ويريد أن يصنع مسيرة عظيمة هنا، لقد تحدثت معه وهو يشعر بالحزن ولكنه يعرف أنه يحظى بدعم غير مشروط من العالم بالكامل وحتى من المنافسين ولا اعتقد أن الرحيل عن إسبانيا قد بدر إلى ذهنه".

وأضاف "سنرى العقوبة التي سيتلقاها فينيسيوس ونقرر على أساسها مقدار الراحة التي سيحصل عليها، إذا تم إيقافه مباراتين سيحصل على إجازة لمدة أسبوع ويلعب ضد إشبيلية وإن أوقف مباراة واحدة سيلعب ضد إشبيلية".

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 71 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن أتليتكو مدريد صاحب المركز الثاني.