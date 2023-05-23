كرة سلة - انطلاق نسخة جديدة من بطولة ريد بُل "هاف كورت" 27 مايو

تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة السلة، تنطلق نسخة جديدة من نهائي بطولة "هاف كورت" لكرة السلة 3×3.

وتقام المنافسات يوم السبت المقبل 27 مايو الجاري بنادي النادي في مدينه السادس من أكتوبر.

ومن المقرر أن يشارك فيها كلا من الجنسين السيدات والرجال، وتؤهل للنهائي الوطني والمنافسة على تمثيل مصر في النهائي العالمي.

وتعد بطولة "هاف كورت"، هي أكثر بطولات كرة الشارع عالمية على هذا الكوكب، للحصول على أسرع نسخة من كرة السلة 3 في 3، فإن الأمر كله يتعلق بالحصول على دلاء ولعب هجوم عالي الأوكتان لتحطيم دفاعات الفريق المنافس.

من المتوقع أن يتواجه أكثر من 12000 لاعب بالرقص في أكثر من 25 دولة في مجتمعاتهم لكسب مكان في النهائي العالمي في القاهرة.

وتقام هذه البطولة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة السلة، وتعد ريد بُل هاف كورت بطولة رسمية مدرجة في جدول الاتحاد ويتم احتساب نقاطها في النظام الرسمي لاتحاد كرة السلة المصري.

تعرف على اشتراطات المشاركة:

أدنى سن للتسجبل في البطولة 16 سنة.

البطولة: رجال وسيدات.

رسوم اشتراك الفريق 1200 جنيه مصري.

يتكون الفريق من 3 أو 4 لاعبين.

التصفيات يوم 26 مايو ونهائي مصر يوم 27 مايو.

مكان التصفيات والنهائي في نادي النادي في 6 أكتوبر.

التسجيل ودفع رسوم اشتراك الفريق في مقر الاتحاد المصري لكرة السلة بداية من يوم السبت 20 مايو.

أماكن الدفع

‎القاهرة:

‎ 23 شارع يوسف عباس عمارة بنك مصر بجوار وزارة القوى العاملة - الدور الأول.

الاسكندرية:

‎ عمارات الأوقاف الشاطبي، شارع سامي جنينة، عمارة رقم27 حرف د - الدور الثالث.

‎المواعيد: من 12 ظهرا وحتى 4 مساءً.

التفاصيل كاملة والتسجيل من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا