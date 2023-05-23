تطور جديد في واقعة البصق على تريزيجيه.. بيان ناري من فنربخشة بعد قرار الاتحاد التركي

أصدر نادي فنربخشة بيانا ناريا بعد قرار الاتحاد التركي لكرة القدم بإحالة لاعبه ساميت أكايدين للجنة الانضباط من أجل معاقبته بسبب واقعة البصق على محمود حسن "تريزيجيه" جناح طرابزون سبور.

وأصدر طرابزون سبور بيانا يوم السبت أدان فيه أكايدين عقب بصقه على تريزيجيه في المباراة التي جمعت الفريقين، لكن اللاعب وناديه نفيا النية في ذلك.

وجاء بيان فنربخشة يوم الثلاثاء على النحو التالي:

"لا يمكننا قبول قرار مجلس إدارة الاتحاد التركي لكرة القدم بإحالة لاعبنا ساميت أكايدين للجنة الانضباط من أجل معاقبته نتيجة الضجة التي أثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

"إنه حدث تاريخي لكرة القدم التركية، وأمر فاضح. لأن اللجنة لم تتخذ أي قرارات من قبل بناء على لقطات الكاميرات".

"المباراة جرت في أجواء رياضية مثالية، ولم يشر تقرير المباراة إلى الواقعة، التي نعتبرها مجرد افتراء من قبل الجماهير، لكن وجهة نظر الاتحاد التركي لكرة القدم تجاه فنربخشة تعكس نواياه ضدنا".

"يدعو نادي فنربخشة كل مسؤول يعمل تحت مظلة الاتحاد التركي لكرة القدم، وخاصة من وقع على أمر إحالة أكايدين للجنة الانضباط، لحل هذه الأزمة على الفور".

ماذا حدث؟

انتشرت صور بصق لاعب فنربخشة نحو تريزيجيه الذي كان يحتفل بهدفه في شباك المنافس بالسجود على الأرض.

في البداية أصدر نادي طرابزون سبور بيانا قال فيه: "ندين بشدة العمل اللا إنساني ضد لاعبنا تريزيجيه خلال المباراة التي لعبناها مع فنربخشه في 18 مايو 2023".

وأضاف البيان "إنه لأمر مخز ومثير للاشمئزاز أن يبصق لاعب كرة القدم ساميت أمكايدين على لاعبنا تريزيجيه بينما كان يسجد عقب احتفاله بهدفه".

وأردف طرابزون "نتوقع أن يتفاعل جميع أصحاب المصالح والاتحاد التركي لكرة القدم وخاصة نادي فنربخشه لاتخاذ إجراءات على الفور".

فيما أصدر ساميت أكايدين لاعب فنربخشه بيانا أوضح من خلاله أنه لم يقصد البصق على لاعب منتخب مصر.

وكتب أكايدين عبر حسابه الشخصي على تويتر يوم السبت: "إنني أدين المزاعم غير الأخلاقية عن طريق التلاعب بحركتي وهذه عادات تحدث مع الرياضيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وأكمل "إنني أتوجه إلى الله ضد الذين يحاولون تلويث المنافسة في كرة القدم والإنسانية بمثل هذا الافتراء بالنهج الرياضي لوسائل التواصل الاجتماعي".

تريزيجيه يتحدث لأول مرة عن الواقعة

عقب مباراة فريقه ضد فاتح كاراجومروك، تحدث تريزيجيه لأول مرة عن واقعة تعرضه للبصق من قبل ساميت أكايدين لاعب فنربخشه.

وقال تريزيجيه في تصريحات للصحفيين: "واقعة بصق لاعب فنربخشه؟ أنا آسف جدا لما حدث. لم أر الواقعة عندما حدثت".

وأضاف "أنا محظوظ لأنني لم أراها. شعرت بالاستياء عندما شاهدت الفيديو. ولا أريد أن أقول الكثير عن ذلك".

وخاض لاعب الأهلي السابق هذا الموسم 39 مباراة مع طرابزون سبور في مختلف المسابقات.

وساهم تريزيجيه في 20 هدفا إذ سجل 12 هدفا وصنع 8.