الظهور الأول في كأس العالم للشباب.. محمد معروف يقود مباراة أمريكا وجزر فيجي
الثلاثاء، 23 مايو 2023 - 14:32
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إسناد قيادة مباراة الولايات المتحدة الامريكية وجزر فيجي في كأس العالم للشباب للحكم المصري محمد معروف.
وسيقود معروف مباراته الأولى في البطولة والتي ستقام على ملعب سان خوان.
ويقام كأس العالم للشباب تحت 20 عاما في الأرجنتين.
ويعاون معروف في المباراة كل من عباس زرهوني وأحمد العلي وزكريا برنيسي.
ويتواجد الثنائي المصري محمد معروف كحكم ساحة وعمرو أحمد الشناوي كحكم لتقنية الفيديو في البطولة.
ويلعب منتخب أمريكا في المجموعة الثانية بجانب كل من سلوفاكيا والإكوادور وجزر فيجي.
وكان منتخب أمريكا قد فاز في مباراته الأولى على إكوادور بهدف دون مقابل، بينما خسر جزر فيجي من سلوفاكيا بأربعة أهداف.
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