عبد الحميد بسيوني يرحل عن تدريب الأخضر الليبي

الثلاثاء، 23 مايو 2023 - 14:13

كتب : FilGoal

عبد الحميد بسيوني

أعلن نادي الأخضر الليبي رحيل عبد الحميد بسيوني عن تدريب الفريق.

وقاد بسيوني الفريق لنهائي كأس ليبيا، كما لم يتأهل للمرحلة الأخيرة للمنافسة على لقب الدوري بفارق 4 نقاط.

وكشف النادي عبر حسابه على "فيسبوك": "عبد الحميد بسيوني، رحلة كانت قصيرة، لكنّها ستبقى عالقة في ذاكرتنا، شكرًا لك على كلّ شيء".

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وبدأ المدرب البالغ 51 عاما مشواره مع الفريق في الخامس من مايو الماضي.

وقاد بسيوني الفريق لنهائي كأس ليبيا للمرة الرابعة في تاريخه، لكنه خسر النهائي من أهلي طرابلس بنتيجة 3-0.

وفي الدوري الليبي حل رابعا في المجموعة الأولى بفارق 4 نقاط عن أول 3 مراكز تتأهل للمنافسة على لقب المسابقة.

وفي الكونفدرالية حل الفريق في المركز الرابع برصيد 5 نقاط في دور المجموعات.

وسبق أن تولى بسيوني تدريب أندية طلائع الجيش وغزل المحلة وسموحة في الدوري المصري.

ويمتلك بسيوني لقبا وحيدا في خزائنه التدريبية بعدما حقق لقب كأس السوبر المصري على حساب الأهلي.

عبد الحميد بسيوني الأخضر الليبي الدوري الليبي
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