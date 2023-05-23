تريزيجيه: شعرت بالاستياء حين رأيت واقعة بصق لاعب فنربخشه

الثلاثاء، 23 مايو 2023 - 14:08

كتب : FilGoal

تحدث محمود حسن "تريزيجيه" جناح طرابزون سبور لأول مرة عن واقعة تعرضه للبصق من قبل ساميت أكايدين لاعب فنربخشه.

أصدر طرابزون سبور بيانا يوم السبت أدان فيه ساميت أكايدين لاعب فنربخشه عقب بصقه على تريزيجيه في المباراة التي جمعت الفريقين.

وقال تريزيجيه في تصريحات للصحفيين: "واقعة بصق لاعب فنربخشه؟ أنا آسف جدا لما حدث. لم أر الواقعة عندما حدثت".

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وأضاف "أنا محظوظ لأنني لم أراها. شعرت بالاستياء عندما شاهدت الفيديو. ولا أريد أن أقول الكثير عن ذلك".

وعن تألقه في لقاء فاتح كاراجومروك، أوضح "الحمد لله على حصد الـ3 نقاط، أنا سعيد للغاية لأنني سجلت هذه الأهداف".

ففي مشاركته الأولى كأساسي مع فريقه في الدوري التركي منذ مواجهة كونيا سبور يوم 29 أبريل الماضي، انفجر تريزيجيه في فوز فريقه على فاتح كاراجومروك بأربعة أهداف مقابل هدف.

في الدقيقة 20 تسبب تريزيجيه بالهدف الثاني بعد تسديدة حولها باتوهان سين إلى الشباك، قبل أن يسجل الهدفين الثالث والرابع.

وتابع "الرحيل في الصيف؟ أنا لاعب في صفوف طرابزون سبور وما زلت هنا. تركيزي الكامل مع طرابزون سبور".

وأتم الدولي المصري "لا أعرف أي شيء عن المستقبل. أنا سعيد هنا، أنا هنا حتى نهاية الموسم".

قبل أيام، أوضح يحيى كاراحسن نائب رئيس طرابزون سبور التركي أن النادي في انتظار العروض المقدمة لضم تريزيجيه.

وأشارت تقارير تركية في وقت سابق إلى وجود تنافس بين ناديي أهلي جدة واتحاد جدة للحصول على خدمات اللاعب، كما كشفت تقارير أخرى أن الجناح المصري يقترب من الرحيل الصيف المقبل.

وقال نائب رئيس طرابزون سبور لـ FilGoal.com: "حتى الآن، لم يصل لنا أي عرض من أجل ضم تريزيجيه، لكن نعتقد أننا سنتلقى عرضا بشأنه خلال الأيام المقبلة".

وأضاف "نادي طرابزون سبور منفتح لتلقي العروض من أجل تريزيجيه".

وأتم "لم نعقد أي محادثات رسمية أو غير رسمية مع أي ناد أو مسؤول مصري بشأن تريزيجيه".

وكشفت صحيفة الصباح التركية في وقت سابق أن هناك مفاوضات تمت بالفعل بين أهلي جدة وتريزيجيه خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح التقرير أن تريزيجيه قد أبدى موافقته على الراتب السنوي المعروض من أهلي جدة بالفعل.

ويتبقى توصل أهلي جدة لاتفاق مع نادي طرابزون سبور قبل إتمام الصفقة.

وكان موقع cnnturk التركي قد كشف في وقت سابق عن تحديد طرابزون 6 ملايين دولار من أجل الاستغناء عن تريزيجيه.

وخاض تريزيجيه هذا الموسم 39 مباراة مع طرابزون سبور في مختلف المسابقات.

وساهم تريزيجيه في 20 هدفا إذ سجل 12 هدفا وصنع 8.

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