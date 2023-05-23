خبر في الجول - خالد جلال يقترب من خلافة عماد النحاس في طلائع الجيش

الثلاثاء، 23 مايو 2023 - 13:54

كتب : بسام أبو بكر

خالد جلال - البنك الأهلي

يقترب خالد جلال من تولي مهمة تدريب طلائع الجيش خلفا لـ عماد النحاس.

وسيكون جلال رابع مدرب يتولى تدريب الفريق الموسم الجاري بعد علاء عبد العال ومحمد يوسف وعماد النحاس.

وعلم FilGoal.com أن مسؤولي طلائع الجيش في طريقهم لإقالة عماد النحاس من منصب المدير الفني.

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كما أجروا محادثات مع خالد جلال لتولي المهمة خلال الساعات المقبلة.

وسيعقد جلال محادثات مع مسؤولي النادي خلال الساعات المقبلة لتوصل لاتفاق والإعلان الرسمي.

وبدأ طلائع الجيش الموسم مع علاء عبد العال ورحل عن تدريب الفريق بعد مرور 3 جولات.

ثم تولى محمد يوسف مهمة تدريب الفريق بدءا من الجولة الرابعة وحتى نهاية الدور الأول من المسابقة.

وخلال 14 مباراة حقق الفريق تحت قيادته انتصارين وتعادل في 6 وخسر في 6.

وقاد النحاس طلائع الجيش من بداية الدور الثاني وحقق انتصارين وتعادل في 4 وخسر 4.

وسيكون طلائع الجيش رابع مهمة لخالد جلال تدريبية في الدوري المصري بعدما قاد الزمالك ونادي مصر والبنك الأهلي من قبل.

ويحتل طلائع الجيش المركز السابع عشر في الدوري المصري –قبل الأخير- برصيد 26 نقطة من 27 مباراة.

وفي حال تولى خالد جلال المهمة سيبدأها بمواجهتي مؤجلتين في الدوري المصري ضد الأهلي ثم الزمالك.

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