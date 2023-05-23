هل يتوج حجازي وطارق حامد بلقب الدوري السعودي مساء الثلاثاء؟

الثلاثاء، 23 مايو 2023 - 13:45

كتب : FilGoal

أحمد حجازي يرفع كأس السوبر

قد يصبح اتحاد جدة بطلا للدوري السعودي يوم الثلاثاء ويرفع أحمد حجازي وطارق حامد اللقب الغائب عن خزائن النادي منذ 2009 في حالة واحدة.

ويستقبل اتحاد جدة المتصدر منافسه الباطن ضمن الجولة 28 فيما يحل الشباب صاحب المركز الثالث ضيفا على النصر الوصيف.

ويتصدر زملاء حجازي وطارق حامد الجدول برصيد 63 نقطة، وفارق 3 نقاط عن النصر صاحب الـ60 نقطة، قبل 3 جولات من نهاية الموسم.

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وفي حالة انتصار اتحاد جدة على الباطن وخسارة النصر أمام الشباب سيتوج النمور باللقب قبل جولتين من نهاية الموسم.

وذلك لأن رصيد الإتي سيصبح 66 نقطة، وهو أقصى عدد من النقاط يمكن أن يصل إليه النصر في حالة الفوز بمباراتيه المتبقيتين مع خسارة اتحاد جدة للمباراتين الأخيرتين، ولكنه سيتوج باللقب بفضل نتائج المواجهات المباشرة بينهما.

ففي حالة تساوي الفريقان في عدد النقاط يتم حسم اللقب بعامل نتائج المواجهات المباشرة، وهو ما يتفوق فيه الاتحاد الذي تعادل مع النصر في الرياض وهزمه في جدة.

المباريات المتبقية لكل فريق

اتحاد جدة أمامه 3 مباريات، بينهم 2 على ملعبه، 1 خارجه.

وتأتي مباريات اتحاد جدة المتبقية على النحو التالي:-

الجولة 28: الباطن على ملعب الجوهرة المشعة

الجولة 29: الفيحاء خارج ملعب الجوهرة المشعة

الجولة 30: الطائي على ملعب الجوهرة المشعة

النصر أمامه 3 مباريات، بينهم 2 على ملعبه، 1 خارجه.

وتأتي مباريات النصر المتبقية على النحو التالي:-

الجولة 28: الشباب على ملعب النصر

الجولة 29: الاتفاق خارج ملعب النصر

الجولة 30: الفتح على ملعب النصر

وينتهي موسم الدوري السعودي 2022-2023 يوم 31 مايو المقبل.

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