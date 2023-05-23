بيان - لاليجا تستعرض 13 واقعة تحركت فيها ضد العنصرية في الدوري الإسباني

نشرت رابطة الدوري الإسباني "لاليجا" بيانًا مطولًا استعرضت خلاله التحركات التي اتبعتها طوال الفترات الماضية لمكافحة العنصرية في المسابقة.

وتلقت الليجا اتهامات بالتقاعص وعدم التحرك بشكل جدي للحد من حوادث العنصرية والكراهية في الملاعب، والتي كان آخر ضحاياها فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد في مباراة فالنسيا.

وجاء البيان كالآتي:

تقاتل رابطة الدوري الإسباني في نطاق اختصاصها، وتقود المعركة ضد العنف، العنصرية، كراهية الأجانب والتعصب في الرياضة لسنوات، كما يتضح من المبادرات العديدة التي تم تنفيذها في السنوات الأخيرة، لا سيما القضايا المرفوعة أمام المحاكم وأمام لجنة الدولة لمناهضة العنف والعنصرية وكراهية الأجانب والتعصب في الرياضة.

تدين إدارات الشؤون القانونية والنزاهة والأمن في رابطة الدوري الإسباني بشدة جميع أنواع العنف التي حدثت داخل أو خارج ملاعب كرة القدم الاحترافية خلال المواسم القليلة الماضية.

إن هدف لاليجا هو القضاء التام على العنف في الرياضة، ومن أجل تحقيق ذلك، يتم تنفيذ ممارسات مختلفة للوقاية والكشف والإبلاغ في كل جولة، والتي يتم إبلاغها بعد ذلك إلى لجنة الدولة لمكافحة العنف والعنصرية وكراهية الأجانب والتعصب في الرياضة، وكذلك إلى لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم بالطريقة ذاتها، تدين لاليجا وتتخذ الإجراءات القانونية في أي إجراءات جنائية تتعلق بأعمال العنف التي تحدث في مجال كرة القدم.

من أجل تسريع التعرف على أي شخص أو مجموعة من الأشخاص الذين ينخرطون في سلوك عنصري داخل أو خارج أي ملعب، أنشأت لاليجا البريد الإلكتروني [email protected] ، وقناة تيلجرام @StopRacismoLaLiga، حتى يتمكن المشجعون من الاتصال بلاليجا وتقديم المعلومات اللازمة للمساعدة في تقديم التقارير ذات الصلة. بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء نظام إبلاغ مخصص على موقع لاليجا الإلكتروني حتى يتمكن أي مشجع من الإبلاغ عن السلوك العنصري الذي يلاحظه داخل وخارج الاستاد.

صلاحيات لاليجا وإحالة الدعوى

في إسبانيا، ينص القانون رقم 2007/19 الصادر في 11 يوليو على اللوائح المعمول بها لمعاقبة السلوك العنصري ضد العنف والعنصرية وكراهية الأجانب والتعصب في الرياضة.

تمنح المادة 28 سلطة فرض عقوبات من قبل وفد الحكومة ووزير الدولة للأمن ووزارة الداخلية ومجلس الوزراء، دون المساس بالسلطات المحتملة لمناطق الحكم الذاتي. لذلك تقتصر صلاحيات لاليجا من الناحية القانونية على الإبلاغ عن الحقائق والأحداث، وهو ما تفعله.

في حالة الإجراءات التأديبية الرياضية المحتملة، يتم تحديدها في قانون الانضباط لاتحاد الكرة الإسباني الذي يتضمن الجرائم المنصوص عليها في المادة 34 وما يليها من القانون 2007/19، المؤرخ في 11 يوليو، مع كون لجنة المسابقات مسؤولة عن فرض العقوبات. لذلك، يمكن للاليغا مرة أخرى الإبلاغ عن الحقائق فقط، وهذا ما تفعله.

فيما يتعلق بتصرفات الحكام أثناء المباراة المتعلقة بسلوك من هذا النوع، لا تتمتع لاليجا بأي ولاية قضائية على مثل هذه الأفعال. هذه مسؤولية الاتحاد الإسباني لكرة القدم، المسؤول عن التحكيم.

يمكن الإبلاغ عن السلوك العنصري من قبل الأندية والاتحاد الإسباني لكرة القدم (الذي يرسل مندوباً إلى جميع المباريات)، وعن طريق لاليجا (التي ترسل واحداً أو اثنين من مدراء المباريات إلى جميع المباريات). كما هو معروف جيداً، تُبلغ لاليجا كل أسبوع عن جميع أعمال العنف والعنصرية وكراهية الأجانب والتعصب المحتملة التي تحدث في لاليجا سانتاندير ولاليجا سمارت بانك، النطاق الكامل لاختصاصاتها في ظل الوضع الحالي.

تقارير لاليجا عن الإهانات العنصرية

منذ إنشاء قسم النزاهة والأمن في لاليجا (موسم 2016/2015)، تم الإبلاغ عن أكثر من عشرات حوادث / أفعال عنصرية مرتبطة بمباريات لاليجا. تم التحقيق في جميع الحالات و/أو الإبلاغ عنها للهيئات والسلطات ذات الصلة.

حدثت بعض هذه الأفعال على أرض الملعب بين اللاعبين / الجهاز الفني. في هذه المناسبات، ومع الاحترام الواجب لتصرفات الحكم على أرض الملعب، تقوم لاليجا بتحليل الملفات الصوتية والرقمية، وكذلك تكليف تقارير الخبراء الخارجية بتحليل قراءة الشفاه، من أجل توفير كل هذه المعلومات للهيئات التي تقوم بتقديم تقاريرنا لها.

في حالة الإهانات العنصرية من قبل المشجعين ضد اللاعبين، بالإضافة إلى إبلاغ الحقائق إلى لجنة الدولة المذكورة أعلاه، منذ موسم 2019/2018، رفعت لاليجا هذه القضايا إلى مكتب المدعي العام للكراهية. في الآونة الأخيرة، نظراً لحقيقة أن مكتب المدعي العام قد أوقف بعض شكاوى لاليجا، وبسبب الافتقار إلى التوحيد في الأسباب، قررت لاليجا تقديم شكاوى مباشرة إلى المحاكم الابتدائية.

ملخص للقضايا والوضع القضائي الحالي

إينياكي ويليامز في برشلونة، 25 يناير 2020: خلال مباراة إسبانيول ضد أتلتيك بلباو، التي أقيمت في استاد "أر سي دي أي". في الدقيقة 69 من المباراة، وبينما كان إينياكي ويليامز يغادر الملعب، هتف العديد من المشجعين بعبارات عنصرية.

في الوقت الحالي، قدمت كل من لاليجا ومكتب المدعي العام بالفعل لوائح اتهام ضد الشخص المسؤول، حيث طالبت لاليجا بالسجن لمدة عامين، وغرامة، واستبعاد خاص من الانخراط في أي مهنة تتعلق بالرياضة لأكثر من 10 سنوات، وحظر دخول الملعب لمدة تزيد عن خمس سنوات بالإضافة إلى عقوبة السجن المفروضة، بعد أن أصدرت المحكمة الابتدائية رقم 2 في كورنيا دي لوبريجات بالفعل أمراً ببدء المحاكمة الشفوية.

نحن الآن في انتظار تحديد موعد المحاكمة.

فينيسيوس جونيور في برشلونة، 25 يناير 2020: في حالة لاعب ريال مدريد فينيسيوس جونيور، قدمت لاليجا بلاغا إلى مكتب المدعي العام للكراهية في برشلونة عن الإساءة التي تلقاها خلال الكلاسيكو في كامب نو في 24 أكتوبر 2021. وأبلغ مكتب المدعي العام لاليجا أن الشكوى قد رُفضت "لأن السلطات لم تتمكن من التعرف على مرتكبي هذه الأفعال".

فينيسيوس جونيور في مايوركا، 14 مارس 2022: قدمت لاليجا شكوى إلى مكتب المدعي العام لجزر البليار بتهمة إساءة عنصرية ضد اللاعب خلال مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في 14 مارس 2022 في استاد سون مويش، في هذه القضية، كان سبب رفض مكتب المدعي العام للقضية هو أن "التعبير والأصوات التي تم نطقها، والتي هي بلا شك نموذجية للمواقف الكريهة والبغيضة، فضلاً عن كونها مسيئة ومُستهجنة تماماً، لم تظهر في البداية، في هذه الحالة، البعد الجنائي العام الذي تم ادعاؤه."

نيكو ويليامز في إشبيلية، 13 مارس 2022: في غضون ذلك، تعرض نيكو ويليامز، شقيق إينياكي ويليامز وأيضاً لاعب في أتلتيك بلباو، لإساءات عنصرية في 13 مارس 2022 في ملعب بينيتو فيامارين، خلال مباراة ريال بيتيس ضد أتلتيك بلباو، والتي كانت ذكرت أيضاً من قبل لاليجا. كما أغلق مكتب المدعي العام في إشبيلية هذه القضية لأنه "على الرغم من عدم الإدلاء بتصريح، من فحص حسابات المدعي عليه في وسائل التواصل الاجتماعي، يبدو أن المدعي عليه ليس شخصاً ينوي التحريض على العنصرية، أو أن الإيماءات التي تم إجراؤها لتحقيق هذه الغاية كذلك. ويقودنا اعتبار العدالة الجنائية كملاذ أخير إلى اعتبار أنها، على الرغم من صحتها، لا تتجاوز خط الجريمة الجنائية."

كارلوس أكابو في غرناطة، 28 فبراير 2022: تصرفت لاليجا بنفس الطريقة في قضية كارلوس أكابو، لاعب قادش آنذاك، الذي تعرض أيضاً لإساءات عنصرية في ملعب لوس كارمينيس خلال المباراة ضد غرناطة في 28 فبرير 2022. في هذه المناسبة، تجدر الإشارة إلى أن غرناطة تعرف على المشجع الذي قام أيضاً بتسليم نفسه طواعية إلى الشرطة.

نتيجة لتقرير لاليجا، قدم مكتب المدعي العام لجرائم الكراهية شكوى إلى المحكمة الابتدائية في غرناطة. في الوقت الحالي، أدلى الشخص المسؤول عن الإهانات بشهادته أمام محكمة التوجيه رقم 2 في غرناطة، وسيشهد كارلوس أكابو في القضية في المستقبل القريب.

فينيسيوس جونيور في مدريد، 18 سبتمبر 2022: تم الإبلاغ أيضاً عن انتهاكات عنصرية ضد فينيسيوس جونيور في 18 سبتمبر 2022 داخل وخارج ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو، قبل وأثناء مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد. أغلق مكتب المدعي العام لجرائم الكراهية القضية لأنه "لا يوجد فعل ملموس يُنسب إلى شخص معين ومجرد يضع الإهانات ذات الطبيعة العنصرية في سياقها، فإنها لا تشكل جريمة ضد الكرامة الشخصية المعني بموجب المادة 510.2 أ، من القانون الجنائي. وهذا على أساس أنها غير سارة وغير مناسبة وغير محترمة، لأنها تمت في سياق مباراة كرة قدم ساخنة للغاية، مع إشارات ذات إذراء أو مهينة أخرى للمنافسة الرياضية، إلى جانب حقيقة أنها لم تتكرر بعد الفعلين الموصوفين أعلاه ولم تدم سوى بضع ثوانٍ."

فينيسيوس جونيور ضد ريال بلد الوليد، 30 ديسمبر 2022: في حالة الإهانات الموجهة إلى فينيسيوس جونيور في ملعب ريال بلد الوليد، قدمت لاليجا شكوى إلى لجنة مكافحة العنف ولجنة المسابقات باتحاد الكرة الإسباني وأمام المحكمة الابتدائية رقم 4 في بلد الوليد. وبدأت الإجراءات الجنائية بعد تحديد عدد من الجناة. فتح نادي ريال بلد الوليد إجراءات ضد 11 شخصاً تم تحديدهم وفقاً لتطبيق قواعده الداخلية. على المستوى القانوني، تُعتبر لاليجا طرفاً في الإجراءات بصفتها مدعياً عاماً، وقد صدرت حالياً أوامر قضائية مختلفة.

فينيسيوس جونيور في مدريد، 26 يناير 2023: قدمت لاليجا شكوى إلى المحكمة الابتدائية رقم 28 في مدريد بعد ظهور لافتة ودمية لفينيسيوس جونيور على جسر فالديبيباس قبل مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في كأس الملك. يعمل القضاء على تحديد المسؤولين، وقد أعلنت المحكمة الابتدائية أن التحقيق ساري في القضية.

فينيسيوس جونيور في مايوركا، 5 فبراير 2023: تم تقديم شكوى بعد تعرض فينيسيوس جونيور لسوء المعاملة من قبل مشجع في مدرجات استاد سون مويش، تم قبول القضية لمعالجة وفتح الإجراءات من قبل المحكمة الابتدائية رقم 3 في بالما مايوركا.

العقوبة المقترحة من لجنة الدولة لمكافحة العنف هي غرامة قدرها 4,000 يورو وحظر لمدة 12 شهراً من الوصل إلى الأماكن الرياضية.

بعد تحديد لاليجا وريال مايوركا مرتكب الإهانات العنصرية ضد فينيسيوس جونيور في مايوركا (نفس الشخص المسؤول عن الإساءة العنصرية خلال مباراة ريال مايوركا ضد فياريال ضد صامويل تشوكويزي في 18 فبراير)، تم تقديم تقرير جديد في المحاكم الابتدائية لبالما دي مايوركا. وقد حظر ريال مايوركا المشجعين المحددين.

في 4 أبريل 2023، أدلى فينيسيوس جونيور بشهادته في المحكمة، بعد بلاغ لاليجا.

فينيسيوس جونيور في بامبلونا، 18 فبراير 2023: أبلغت لاليجا عن هتافات عنصرية ضد فينيسيوس جونيور في مدرجات ملعب أوساسونا للمحاكم الابتدائية في بامبلونا من أجل التعرف على الجاني. تم تقديم الشكوى أمام محكمة التوجيه رقم 4، والتي أمرت بإجراءات تحقيق مختلفة.

صامويل تشوكويزي في مايوركا، 18 فبراير 2023: قدمت لاليجا تقريراً بعد تحديد هوية مرتكب الإهانات العنصرية ضد صامويل تشوكويزي (18 فبراير 2023) وفينيسيوس جونيور (5 فبراير 2023). وبناءً على طلب لاليجا، أحالت المحكمة الأمر إلى محكمة التنفيذ رقم 3 في مايوركا، التي تحقق في الوقائع المتعلقة بفينيسيوس جونيور.

فينيسيوس جونيور في إشبيلية، 5 مارس 2023: ريال بيتيس ضد ريال مدريد. رفعت لاليجا بلاغاً إلى المحاكم الابتدائية في إشبيلية بعد اكتشاف انتهاكات عنصرية ضد فينيسيوس جونيور في أحد مدرجات الملعب. وقد تم رفع المحضر إلى محكمة التنفيذ رقم 15 بإشبيلية.

فينيسيوس جونيور في برشلونة، 19 مارس 2023: برشلونة ضد ريال مدريد. قدمت لاليجا بلاغاً إلى المحاكم الابتدائية في برشلونة بتهمة إهانات عنصرية ضد فينيسيوس جونيور في كامب نو. تم رفع التقرير إلى محكمة التنفيذ رقم 13 في برشلونة. بناءً على طلب المحكمة، قدمت لاليجا منذ ذلك الحين تقريراً آخر، ودفعت الرسوم من أجل التمكن من المضي قدماً في القضية.

إجراءات أخرى من قبل لاليجا والأندية في مكافحة العنف والعنصرية

دليل اللاعب: يتم تسليمه في كل بداية موسم لجميع اللاعبين، سواءً عبر شكله المادي أو عبر تطبيق اللاعبين الحصري. إنه يجعل اللاعبين على دراية بالعنف والعنصرية ويشجعهم ليس فقط على اتباع قيم الاحترام، ولكن أيضاً على الإبلاغ عن السلوك العنيف أو العنصري.

أيام تدريبية مع الإدارة العامة للشرطة: يستهدف حراس الأمن في ملاعب كرة القدم، وتتضمن عرضاً عن جرائم الكراهية.

دليل المشجعين: بالتعاون مع اتحاد أندية المشجعين، حيث يتم تسليط الضوء على الممارسات التي يجب أن تمثل قيم الرياضة. يتم توزيعها في الملاعب في بداية كل موسم.

مشاريع بالتعاون مع الأندية: رسائل مناهضة للعنصرية وكراهية الأجانب على أنظمة الخطاب العام في الملاعب، ولوحات تسجيل الفيديو وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

بصفتها عضو في لجنة الدولة لمناهضة العنف والعنصرية وكراهية الأجانب والتعصب في الرياضة، تشارك رابطة لاليجا وتشجع وتدعم جميع المبادرات المقترحة لمكافحة السلوك العنصري في الرياضة.

في الحرب ضد الجماعات العنيفة، حصلت لاليجا على إدانات بارزة أصدرتها محاكم إقليمية مختلفة، مثل محاكم أستورياس (رقم 2022/18 بتاريخ 18 أبريل 2022 ورقم 2022/6 بتاريخ 11 فبراير 2020)، مدريد (رقم 2019/324 بتاريخ 6 مايو 2019، ورقم 2019/194 بتاريخ 6 مارس 2019)، وبونتيفيدرا (رقم 2021/248 بتاريخ 21 يونيو 2021)، ونتيجة لذلك، بالإضافة إلى فرض عقوبات بالسجن والغرامات ومنع دخول الملاعب للجناة، وفي العديد من القضايا تم الحكم على المدانين بالسجن.

أخيراً، تجدر الإشارة إلى أنه في 30 ديسمبر 2022، حكمت المحكمة الجنائية الـ 23 في مدريد على 75 من المدعى عليهم الـ 82 في المشاجرة التي مات فيها فرانشيسكو خافيير روميرو تابوادا "جيمي". تمت محاكمة أولئك الذين تمت مقاضاتهم بفضل حقيقة أن لاليجا استأنفت مراراً الأحكام السابقة المتتالية التي حددت الملاحقة القضائية بأكثر بقليل من عشرة متهمين بالقتل.

التعاون المؤسسي للاليجا

تعقد لاليجا اجتماعات مع وزارة المساواة ومع وزارة الحقوق الاجتماعية وأجندة 2030، التي يتم إبلاغها على الفوز بالإجراءات التي تقوم بها لاليجا فيما يتعلق بالإبلاغ ومكافحة العنصرية. في الواقع، عُرض عليهم مؤخراً حملة للتوعية بالعنصرية في الرياضة، سيتم تنفيذها معاً.