دوري NBA - يوكيتش يقود ناجتس للنهائي بإسقاط ليبرون وليكرز

الثلاثاء، 23 مايو 2023 - 12:32

كتب : FilGoal

نيكولا يوكيتش

نجح دنفر ناجتس في إسقاط منافسه لوس أنجلوس ليكرز للمباراة الرابعة على التوالي ليتأهل إلى نهائي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA.

وتأهل ناجتس للمرة الأولى في تاريخه إلى نهائي البطولة بعدما هزم ليكرز بنتيجة 4-0 في سلسلة نهائي القسم الغربي.

وانتصر ناجتس في المباراة الرابعة على ليكرز بنتيجة 113-111.

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ويسعى دنفر للتتويج بلقبه الأول منذ مشاركته في الدوري قبل 47 عاما.

وكان ليكرز قد حرم ناجتس من التأهل إلى نهائي المسابقة 3 مرات من قبل، 1985 و2009 و2020.

وتألق نيكولا يوكيتش نجم ناجتس حين سجل 30 نقطة و14 متابعة و13 تمريرة حاسمة.

وحصد النجم الصربي جائزة أفضل لاعب في سلسلة نهائي الغرب.

كما سجل جمال موراي 25 نقطة وآرون جوردون 22 نقطة.

في المقابل، أحرز ليبرون جيمس 40 نقطة و10 متابعات و9 كرات حاسمة.

يذكر أن ميامي هيت يتقدم على بوسطن سيلتكس 3-0 في نهائي القسم الشرقي.

ولم ينجح أي فريق في تاريخ المسابقة في تعويض تأخره 0-3 في الإقصائيات.

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