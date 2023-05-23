دوري NBA - يوكيتش يقود ناجتس للنهائي بإسقاط ليبرون وليكرز

نجح دنفر ناجتس في إسقاط منافسه لوس أنجلوس ليكرز للمباراة الرابعة على التوالي ليتأهل إلى نهائي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA.

وتأهل ناجتس للمرة الأولى في تاريخه إلى نهائي البطولة بعدما هزم ليكرز بنتيجة 4-0 في سلسلة نهائي القسم الغربي.

وانتصر ناجتس في المباراة الرابعة على ليكرز بنتيجة 113-111.

ويسعى دنفر للتتويج بلقبه الأول منذ مشاركته في الدوري قبل 47 عاما.

وكان ليكرز قد حرم ناجتس من التأهل إلى نهائي المسابقة 3 مرات من قبل، 1985 و2009 و2020.

وتألق نيكولا يوكيتش نجم ناجتس حين سجل 30 نقطة و14 متابعة و13 تمريرة حاسمة.

Nikola Jokic, Western Conference Finals MVP and recipient of the Earvin 'Magic' Johnson Trophy, shines in the Game 4 win! 30 PTS, 14 REB, 13 AST, 3 BLK 🔥 Game 1 of the #NBAFinals presented by @YouTubeTV is Thursday, 6/1 a 8:30 PM ET on ABC! pic.twitter.com/4vHSLjRxzr — NBA (@NBA) May 23, 2023

وحصد النجم الصربي جائزة أفضل لاعب في سلسلة نهائي الغرب.

كما سجل جمال موراي 25 نقطة وآرون جوردون 22 نقطة.

في المقابل، أحرز ليبرون جيمس 40 نقطة و10 متابعات و9 كرات حاسمة.

يذكر أن ميامي هيت يتقدم على بوسطن سيلتكس 3-0 في نهائي القسم الشرقي.

ولم ينجح أي فريق في تاريخ المسابقة في تعويض تأخره 0-3 في الإقصائيات.