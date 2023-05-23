مصدر من الأهلي لـ في الجول: رفضنا العرض القطري لـ حمدي فتحي.. وأغلقنا أي مفاوضات لبيعه

كشف مصدر من الأهلي عن نية الفريق في الإبقاء على حمدي فتحي وإغلاق أي مفاوضات من أجل بيع اللاعب خلال الفترة المقبلة.

حمدي فتحي النادي : الأهلي الأهلي

وكانت قنوات الكأس القطرية قد كشفت عن وجود عرض من أحد فرق الدوري القطري من أجل التعاقد مع حمدي فتحي لاعب الأهلي في الموسم المقبل.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "أغلقنا تماما أي حديث أو مفاوضات لبيع حمدي فتحي. تم رفض العرض القطري بشكل قاطع وهناك إصرار على بقاء اللاعب وعدم رحيله مهما كانت المحاولات أو الإغراءات".

وتابع "هناك تمسك من الجهاز الفني والنادي باستمرار حمدي فتحي وكل ما يقال عن وجود اتفاق للسماح له بالمغادرة معلومات خاطئة جدا".

ويلعب البالغ من العمر 28 عاما في صفوف الأهلي منذ موسم 2018-2019.

اللاعب الدولي شارك في 31 مباراة مع الأهلي هذا الموسم في مختلف المسابقات.

وسجل حمدي فتحي 4 أهداف وصنع 3.

وحقق اللاعب مع الأهلي هذا الموسم بطولة كأس مصر موسم 2021-2022 وكأس السوبر المصري 2022، ويقترب من لقب الدوري المصري.

فيما يحتاج الفريق للفوز على الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا من أجل حصد لقبه الشخصي الثالث.