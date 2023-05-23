بيلد: كولن سيكيد بايرن في لقاء الجولة الأخيرة حبا في دورتموند

الثلاثاء، 23 مايو 2023 - 11:29

كتب : FilGoal

جمهور بوروسيا دورتموند في ملعب ستامفورد بريدج

يخطط نادي كولن للإعلان عن نتيجة لقاء بروسيا دورتموند ضد ماينز لجماهير ملعبه أولا بأول خلال مباراتهم ضد بايرن ميونيخ بالجولة الأخيرة من الدوري الألماني، حسب جريدة بيلد.

دورتموند يستضيف ماينز على ملعب سيحنال إدونا بارك، فيما يلعب بايرن على ملعب كولن في توقيت واحد، مباراتان تحسمان صراع لقب الدوري الألماني هذا الموسم، الحائر بين دورتموند وبايرن ميونيخ.

وذكرت بيلد أن مشجعو كولن الذين تربطهم صداقة مع دورتموند سيحتفلون بكل هدف من أهداف دورتموند كما لو كان هدفا لكولن.

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وشهدت الجولات الأخيرة من الدوري الألماني صراعا ناريا على اللقب في ظل احتدام المنافسة على القمة بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند

والصراع على أشده في البطولة الألمانية في ظل تصدر دورتموند لجدول المسابقة بفارق نقطتين عن بايرن، 70 نقطة مقابل 68.

جولة متبقية ستشهد منافسة ملتهبة على اللقب بين صاحبي أقوى هجوم في الدوري، بايرن (90 هدفا)، دورتموند (81 هدفا).

المباراة المتبقية لكل فريق

بايرن

الجولة 34: كولن خارج ملعب أليانز أرينا

دورتموند

الجولة 34: ماينز على ملعب سيحنال إدونا بارك

وينتهي موسم الدوري الألماني 2022-2023 يوم السبت المقبل، وتقام كل المباريات في توقيت واحد كالعادة.

سيناريوهات التتويج

- يحتاج دورتموند للفوز بأي نتيجة من أجل التتويج بلقب الدوري الألماني، وقتها سيصل رصيده إلى 73 نقطة، وهو ما لن ينجح بايرن في الوصول إليه.

- لو تعادل دروتموند مع ماينز وتعادل بايرن مع كولن سيذهب اللقب لبروسيا أيضا.

- يمكن لدورتموند التتويج باللقب حتى لو خسر، وذلك في حالة تعادل أو خسارة بايرن.

- أما ما يحتاجه بايرن من أجل التتويج، فهما حالتان لا ثالث لهما، الأولى هي الفوز على كولن، مع خسارة دورتموند أمام ماينز، ليتوج باللقب بفارق نقطة.

- أما الحالة الثانية، فهي تعادل دورتموند، مع فوز بايرن، ليتساوى الفريقان في القمة عند 71 نقطة، وقتها سيذهب اللقب للبافاري بفارق الأهداف الذي يصب حاليا في صف بايرن، بفارق أهداف يبلغ 53 هدفا، مقابل 39 لدورتموند.

بروسيا دورتموند بايرن ميونيخ كولن الدوري الألماني
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