محمود علاء يعتذر لمصور مباراة الاتحاد والمصري

قدم محمود علاء لاعب الاتحاد السكندري اعتذاره لمصور مباراة فريقه ضد المصري التي أقيمت أمس الإثنين على ملعب برج العرب.

وحقق المصري الفوز على الاتحاد بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 29 من الدوري المصري.

وشهدت الدقيقة الـ 84 طرد محمود علاء بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية بسبب الاعتراض على قرار الحكم.

وأثناء خروج علاء من الملعب ظهر وهو يضرب أحد الكاميرات الموجودة بسبب الغضب والتي كان يستخدمها مصور البث التلفزيوني.

وكت محمود علاء عبر حسابه على إنستاجرام: "يتوجب على العلم لحضراتكم بأن ما حدث مني أمس في مباراة الاتحاد والمصري تجاه المصور، بأن أقدم اعتذاري وكامل احترامي له بسبب ما حدث وهو موقف خارج عن الإدارة تماما وأنا على التزام شديد بإصلاح ما قمت به وأن أكون عند حسن ظن حضراتكم وأقدم اعتذاري مرة أخرى لما تسببت به من خطأ".

ويقضي علاء الموسم معارا إلى الاتحاد السكندري من صفوف الزمالك.

صاحب الـ 32 عاما شارك منذ بداية الموسم الحالي مع الاتحاد في 20 مباراة وخلالهم سجل أربعة أهداف.