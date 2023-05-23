العراق يفتتح مشواره في كأس العالم للشباب بالخسارة برباعية من أوروجواي

افتتح منتخب العراق مشواره في كأس العالم للشباب بالخسارة من أوروجواي بأربعة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

وتقام كأس العالم للشباب تحت 20 عاما بالأرجنتين.

افتتح ماتياس أبالدو النتيجة لأوروجواي في الدقيقة الـ 38.

وأضاف أندريس فيراري الهدف الثاني بعد ثلاث دقائق من انطلاق الشوط الثاني.

وفي الدقيقة الـ 62 سجل حسين حسن هدف أوروجواي الثالث بالخطأ في مرمى فريقه.

وأنهى ألان ماتورو رباعية أوروجواي بالهدف الرابع في الدقيقة الت 92.

الفوز جعل منتخب أوروجواي في صدارة المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن إنجلترا صاحبة المركز الثاني، بينما تزيل العراق المجموعة بفارق الأهداف عن تونس.

وكان منتخب تونس قد خسر من إنجلترا في المباراة الأخرى من المجموعة بهدف دون مقابل.

وسيلعب العراق في مباراته المقبلة ضد تونس يوم 26 مايو المقبل، بينما سيلتقي منتخب أوروجواي مع إنجلترا.