مواعيد مباريات الثلاثاء 23 مايو 2023 - الأهلي يعود للدوري.. ومواجهات مهمة في السعودية

الثلاثاء، 23 مايو 2023 - 10:18

كتب : FilGoal

أليو ديانج - الأهلي - إنبي

يعود اليوم الأهلي لاستئناف مبارياته بالدوري المصري الممتاز بعد فترة من تأجيلها بسبب مشاركته في دوري أبطال إفريقيا.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023 والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

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أسوان × البنك الأهلي.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.

الأهلي × إنبي.. 9:30 مساء - أون تايم سبورتس.

فاركو × سموحة.. 9:30 مساء - أون تايم سبورتس 2.

الدوري السعودي للمحترفين

العدالة × الهلال.. 7:00 مساء - SSC سبورتس 1.

النصر × الشباب.. 9:30 مساء - SSC سبورتس 1.

الاتحاد × الباطن.. 9:30 مساء - SSC سبورتس 1 إكسترا.

الدوري الإسباني

بلد الوليد × برشلونة.. 11:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 1.

ريال سوسيداد × ألميريا.. 8:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

سيلتا فيجو × جيرونا.. 8:30 مساء - بي إن سبورتس 2.

كأس العالم للشباب تحت 20 عاما

أمريكا × جزر فيجي.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 2.

أوزبكستان × نيوزلندا.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

الأرجنتين × جواتيمالا.. 12:00 صباحا - بي إن سبورتس بريميوم 2.

الإكوادور × سلوفاكيا.. 12:00 صباحا.. بي إن سبورتس بريميوم 3.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة من هنا.

الأهلي الدوري المصري الدوري السعودي
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