علاء عبد العال: كنا نستحق الفوز على الزمالك.. وضياع ركلة زيزو "عدالة السماء"

الثلاثاء، 23 مايو 2023 - 00:49

كتب : FilGoal

الزمالك - الداخلية - علاء عبد العال

أبدى علاء عبد العال مدرب الداخلية اعتقاده بأن فريقه كان الأحق بالفوز على الزمالك في المباراة التي جمعتهما وانتهت بالتعادل 1-1.

وقال عبد العال في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "حزين لأننا لم نتمكن من الفوز. مع احترامي للزمالك كفريق كبير ولكننا كنا أفضل".

وأضاف "الزمالك خطف هدفا في وقت كنا أفضل فيه، وأهدرنا اليوم ما لا يقل عن 4 أو 5 أهداف محققة، كانت لتصبح نتيجة كبيرة لو تمكننا من استثمار الفرص".

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وأوضح "ذاكرت الزمالك جيدا تحت قيادة المدرب الجديد (خوان كارلوس أوسوريو) ولاحظت وجود المساحات بين الثلاثي الدفاعي، ولعبت باثنين من المهاجمين لأمنع الخط الخلفي من الزيادة للأمام، ووبخت اللاعبين بسبب زيادة حاتم سكر مرتين في الشوط الأول".

وواصل عبد العال "الزمالك يعتمد على تحركات شيكابالا وأحمد سيد زيزو خلف خط الوسط وهذا ما واجهته بثنائي يغلق عليهما".

وتابع "محمد صبحي حارس كبير وأنقذ هدفين أو 3. وضياع ركلة الجزاء كان عدالة السماء لأننا لا نستحق الهزيمة".

وعن الانتقادات لأسلوبه الدفاعي قال: "كرة القدم فيها استحواذ يمتع الجماهير، وفيها أداء تكتيكي يمتع من يفهم كرة القدم. حين تقولون إني دفاعي فهذا معناه أني أدافع طوال الـ 90 دقيقة ولا أتمكن من الوصول لمرمى الخصم، وهذا ليس صحيحا".

واختتم "نقطة مهمة أمام فريق كبير مثل الزمالك، ولكن كان بمقدورنا الخروج بالنقاط الثلاث. نحن نحاول ونجتهد وحصدنا نقاط جيدة في الدور الثاني ونؤدي بشكل جيد، وقد قلت للاعبين: اليوم تقدمون أنفسكم ليحترمكم الجميع. هذا الفريق يجب أن يبقى في الدوري الممتاز لأنه يقدم كرة قدم جيدة".

بينما ارتفع رصيد الزمالك إلى النقطة 47 في المركز الرابع، ولا يزال له مباراة مؤجلة.

الزمالك تقدم أولا بضربة رأسية من سيف الدين الجزيري، ثم تعادل الداخلية عن طريق سمير فكري.

وبذلك يكون الزمالك لعب مع مدربه كارلوس أوسوريو 6 مباريات، تعادل مرتين وخسر مرة وفاز 3 مرات.

ووصل الداخلية إلى النقطة 28 في المركز الـ16 والذي يؤدي إلى الهبوط.

الزمالك الداخلية الدوري المصري علاء عبد العال
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