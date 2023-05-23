الأولى للفريقين.. محمد بسيوني حكما لمباراة الأهلي وإنبي

الثلاثاء، 23 مايو 2023 - 00:30

كتب : FilGoal

علي معلول - الأهلي - إنبي

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء باقي حكام مباريات الجولة 29 من الدوري المصري.

ويدير محمد بسيوني مباراة الأهلي ضد إنبي، ويعاونه كل من محمد عبد المجيد وماجد المليجي، وصبحي العمراوي حكما رابعا.

والثنائي خالد الغندور وهشام الدسوقي للفيديو.

ولم يتولى محمد بسيوني سوى إدارة 3 مباريات فقط في الدوري المصري هذا الموسم وجميعها انتهت بالتعادل.

كما أنه لم يدر أي مباراة للأهلي أو لـ إنبي هذا الموسم.

الأهلي يحتل صدارة الدوري برصيد 53 نقطة، ويأتي إنبي في المركز التاسع برصيد 36 نقطة.

أما مباراة أسوان ضد البنك الأهلي يتولى محمد الحنفي إدارتها.

ويعاونه كل من أحمد الفار وأحمد عبد الغني، وأحمد حمدي حكما رابعا.

والثنائي طارق مجدي وشريف عبد الله للفيديو.

ويدير مباراة فاركو وسموحة الحكم هشام القاضي، ويعاونه صالح محمد ووائل عاطف، وعمرو رمضان حكما رابعا.

والثنائي محمد الشناوي وأحمد لطفي للفيديو.

الأهلي إنبي الدوري المصري
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