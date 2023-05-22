غير مفيد للفريقين.. تعادل سلبي بين المقاولون وطلائع الجيش

تعادل المقاولون العرب مع طلائع الجيش بدون أهداف في مباراة أقيمت على ملعب الأول في الجولة الـ 29 من الدوري المصري الممتاز.

التعادل لم يفيد الفريقين لمساعيهما في للتقدم في ترتيب جدول الدوري.

ارتفع رصيد المقاولون العرب للنقطة الـ 41 في المركز الخامس بفارق 6 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الرابع، كما ارتفع رصيد طلائع الجيش للنقطة 26 في المركز الـ 17 بفارق مقطتين عن البنك الأهلي صاحب المركز الـ 15 غير المؤدي للهبوط.

التشكيل

المقاولون بدأ المباراة بثلاثي هجومي مكون من جون أوكلي وعمر فتحي محمد سالم، بينما قاد محمود وادي هجوم طلائع الجيش بجوار إسلام محارب ومحمد شريف حتحوت.

طلائع الجيش سيطر على المباراة بشكل نسبي وحال إدراك الفوز على عكس المقاولون الذي اكتفى بالدفاع في معظم أوقات المباراة.

وظلت دفاعات المقاولون متماسكة حتى نهاية المباراة.

طلائع الجيش سيلعب مباراته المقبلة ضد الأهلي يوم 26 مايو في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 22، بينما سيلعب المقاولون العرب ضد طلائع الجيش يوم 31 مايو.