إعادة نتيجة الدور الأول.. الداخلية يتعادل مع الزمالك

تعادل الداخلية مع الزمالك بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 29 من الدوري المصري، والتي أقيمت بملعب السويس الجديد.

ونجح الداخلية في تكرار نتيجة الدور الأول أمام الأبيض بالتعادل بهدف لكل فريق مرة أخرى.

ووصل الداخلية إلى النقطة 28 في المركز الـ16 والذي يؤدي إلى الهبوط.

بينما ارتفع رصيد الزمالك إلى النقطة 47 في المركز الرابع، ولا يزال له مباراة مؤجلة.

الزمالك تقدم أولا بضربة رأسية من سيف الدين الجزيري، ثم تعادل الداخلية عن طريق سمير فكري.

وبذلك يكون الزمالك لعب مع مدربه كارلوس أوسوريو 6 مباريات، تعادل مرتين وخسر مرة وفاز 3 مرات.

التشكيل ووصف المباراة

📋تشكيل الزمالك ⚪أوسوريو بلا تغييرات أمام الداخلية.. وعودة الزناري لمقاعد البدلاء#في_الدوري pic.twitter.com/voaXLUUrZ0 — FilGoal (@FilGoal) May 22, 2023

ظهرت خطورة الداخلية أولا على مرمى الزمالك وهدد علي الزاهدي مرمى محمد صبحي بضربة رأسية اصطدمت في القائم لكن الحكم أشار إلى وجود تسلل.

وأهدر وليد مصطفى فرصة التقدم للداخلية بعدما انفرد بالمرمى وسدد كرة على يمين الحارس محمد صبحي الذي أبعد الكرة ببراعة في الدقيقة 16.

ورد الزمالك بقوة وسجل الهدف الأول في الدقيقة 21 بضربة رأسية من سيف الدين الجزيري.

وجاء الهدف بعدما انطلق شيكابالا داخل منطقة الجزاء من ناحية اليسار ولعب عرضية قابلها الجزيري بضربة رأسية في الشباك.

وكاد الداخلية أن يسجل التعادل بعد عرضية وصلت إلى محمود طلعت داخل منطقة الجزاء لكن لم يتابعها بالشكل الجيد ليضع الكرة خارج الملعب.

ومن جديد أهدر الداخلية فرصة خطيرة بعد انفراد بالمرمى من علي الزاهدي الذي سدد كرة وقبل أن تدخل الشباك أبعدها حسام عبد المجيد من على خط المرمى.

وواصل الداخلية تهديده لمرمى الزمالك وسدد وليد مصطفى كرة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت جوار قائم محمد صبحي.

لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد.

في الشوط الثاني واصل الداخلية فرصه الخطيرة على مرمى الزمالك وكاد البديل رشيد أحمد أن يسجل التعادل بعدما انفرد بالمرمى لكنه سدد بعيدا عن الشباك.

ورد الزمالك بفرصة خطيرة من إبراهيما نداي الذي كاد يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 52 بعدما انفرد بالمرمى وسدد كرة قوية مرت جوار القائم.

وشارك الثنائي محمد طارق وسيد عبد الله بدلا من شيكابالا ومحمد أشرف في الدقيقة 64 في تبديل مزدوج للزمالك.

وعقب خروج شيكابالا حمل أحمد سيد "زيزو" شارة قيادة الزمالك لأول مرة في مسيرته مع الأبيض.

مرة ثانية كاد رشيد أحمد أن يسجل هدفا للداخلية مستغلا خطأ محمد صبحي حارس مرمى الزمالك لكنه اختار تمرير الكرة لزميله ليبعدها الدفاع الأبيض في الوقت المناسب.

ركلة جزاء للأبيض

وحصل الزمالك على ركلة جزاء في الدقيقة 75 بعد عرقلة حمزة المثلوثي من قبل كليتشي لاعب الداخلية.

وتقدم زيزو لتسديد الركلة لكنه وضع الكرة في العارضة وأهدر فرصة إضافة الهدف الثاني للزمالك.

وغادر سيف الدين الجزيري الملعب وشارك بدلا منه سامسون أكينيولا في الدقيقة 80.

ركلة جزاء أخرى واشتعال المباراة

ومن هجمة مرتدة انفرد رشيد أحمد بالمرمى ولم يجد محمد صبحي سوى إعاقته ليحتسب الحكم محمود البنا ركلة جزاء للداخلية في الدقيقة 83 ويشهر البطاقة الصفراء لحارس الزمالك.

وتقدم سمير فكري ليسدد ركلة الجزاء وسجل منها هدف تعادل الداخلية في الدقيقة 84.

ومرت الدقائق المتبقية دون أن تتغير النتيجة لتنتهي المباراة بالتعادل.