مورينيو ينتقد قرار خصم النقاط من يوفنتوس: أنا آسف لـ أليجري واللاعبين

انتقد جوزيه مورينيو مدرب روما قرار محكمة الاستئناف الإيطالية بخصم نقاط من يوفنتوس.

وقرت محكمة الاستئناف خصم 10 نقاط مع يوفنتوس بسبب قضايا فساد مالي من الإدارة السابقة للنادي.

وتعادل روما مع ساليرنيتانا بهدفين لكل فريق على ملعب أولمبيكو في الجولة الـ 36 من الدوري الإيطالي.

وقال مورينيو لشبكة دازن عقب المباراة: "معرفة عقوبة يوفنتوس قبل مباراتين فقط على نهاية الدوري مزحة".

وتابع "بالنسبة لنا وللجميع وحتى يوفنتوس تعاملنا مع المباريات كان ليكون مختلفا لو عرفنا مثلا قبل مباراتي مونزا أو بولونيا، أنا آسف من أجل أليجري ولاعبيه".

وأضاف "بالنسبة لي فإن الموسم قد تم تشويهه وأنا لا أريد الحديث عن ذلك أكثر وأنا حزين للاعبين المحترفين الذين عملوا مثلي لأنهم يدفعون ثمن الأخطاء التي ارتكبها المديرون والنادي".

البيانكونيري سيتراجع إلى المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 59 نقطة، بفارق 5 نقاط عن منطقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، ونقطتين عن مركز الدوري الأوروبي، ونقطة واحدة عن روما صاحب المركز السادس المؤهل لدوري المؤتمر.