بمشاركة كريستو.. تونس تخسر ضربة البداية أمام إنجلترا في كأس العالم للشباب

الإثنين، 22 مايو 2023 - 23:03

كتب : FilGoal

محمد الضاوي كريستو مع منتخب تونس للشباب

خسر منتخب تونس تحت 20 عاما مباراته الأولى في كأس العالم للشباب على يد منتخب إنجلترا بهدف دون رد.

سجل هدف المباراة الوحيد دين سكارليت -19 عاما- مهاجم توتنام هوتسبر المعار إلى بورتسموث، وذلك في الدقيقة 25.

الهدف أتى بصناعة هارفي فيل -19 عاما- صانع ألعاب تشيلسي المعار إلى هال سيتي.

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وتواجد محمد الضاوي "كريستو" مهاجم الأهلي على مقاعد بدلاء تونس.

وشارك الضاوي في الدقيقة 63، بدلا من جبريل عثمان لاعب سانت إيتيان الفرنسي.

النتيجة تركت منتخب تونس بلا نقاط بعد المباراة الأولى، فيما تصدر منتخب إنجلترا مؤقتا برصيد 3 نقاط.

المباراة الثانية في المجموعة الخامسة، تنطلق بين أوروجواي والعراق في منتصف الليل.

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