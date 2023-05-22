مباراة مثالية رغم الإهدار.. ماذا قدم تريزيجيه في عودته كأساسي ضد كاراجومروك

الإثنين، 22 مايو 2023 - 22:48

كتب : FilGoal

محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون سبور

في مشاركته الأولى كأساسي مع فريقه في الدوري التركي منذ مواجهة كونيا سبور يوم 29 أبريل الماضي، انفجر محمود حسن تريزيجيه نجم طرابزون سبور في فوز فريقه على فاتح كاراجومروك بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

في الدقيقة 20 تسبب تريزيجيه بالهدف الثاني بعد تسديدة حولها باتوهان سين إلى الشباك.

تريزيجيه سجل أول هدف يحتسب له في الدقيقة 35 بعد تمريرة من عبد القادر عمر.

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وبنفس الصانع، سجل تريزيجيه ثاني أهدافه ورابع أهداف فريقه في الدقيقة 51.

ورفع طرابزون رصيده إلى 51 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد كاراجومروك عند 44 نقطة في المركز التاسع.

وبذلك لعب تريزيجيه مع فريقه هذا الموسم 39 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 12 هدفا وصنع 7.

ماذا قدم تريزيجيه ضد فاتح كاراجومروك؟

دقائق اللعب: 89 دقيقة

الأهداف: 2

لمسات الكرة: 55

التمريرات الصحيحة: 26 من 36

دقة التمرير: 72%

التمريرات المفتاحية: 2

العرضيات الصحيحة: 1 من 2

صناعة الفرص الكبيرة: 1

التسديدات على المرمى: 4 من 7

المراوغات الناجحة: 1 من 2

الفرص الكبيرة الضائعة: 2

الصراعات الأرضية الناجحة: 3 من 7

الصراعات الهوائية الناجحة: 1 من 1

طرابزون سبور فاتح كاراجومروك الدوري التركي
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