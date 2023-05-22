ليكيب: مانشستر يونايتد بدأ المفاوضات مع باريس سان جيرمان لضم نيمار

الإثنين، 22 مايو 2023 - 22:30

كتب : FilGoal

نيمار - باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ

بدأ مانشستر يونايتد التفاوض مع إدارة باريس سان جيرمان من أجل إمكانية ضم نيمار دا سيلفا في الموسم المقبل وفقا لصحيفة ليكيب الفرنسية.

النجم البرازيلي مرتبط بعقد مع باريس سان جيرمان حتى عام 2027 ولكن وفقا للصحيفة فإنه منفتح على فكرة الرحيل إذا حصل على عرض جيد بنهاية الموسم ولن يقف باريس سان جيرمان في وجه اللاعب.

ويعتبر نيمار وجود مبابي كوجه رئيسي للفريق أمر محبط بالنسبة له، لذلك فهي أحد الأسباب الرئيسية التي قد تدفعه للرحيل.

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ويضغط كاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد وزميل نيمار في منتخب البرازيل على اللاعب من أجل الانضمام إليه في الفريق.

وفقا لـ ليكيب فإن أكثر من ناد في الدوري الإنجليزي يريدون الحصول على خدمات نيمار بالموسم المقبل وأبرزهم تشيلسي ولكن تأهل مانشستر يونايتد القريب لدوري أبطال أوروبا هو ما قد يحول دفة النجم البرازيلي إلى قائمة إريك تين هاج.

إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد يريد الحصول على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة ولكن إدارة باريس سان جيرمان ستفضل بيع اللاعب بشكل نهائي.

نيمار كان قد انضم لباريس سان جيرمان قبل 6 مواسم مقابل 222 مليون يورو في صفقة قياسية.

ولعب نيمار مع باريس سان جيرمان 173 مباراة وخلالهم سجل 118 هدفا وصنع 77 آخرين وأسهم في تتويج الفريق بـ 13 لقبا.

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