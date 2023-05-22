بعد 6 سنوات.. الجزيري يسجل هدفه الثاني في الداخلية

الإثنين، 22 مايو 2023 - 22:04

كتب : FilGoal

الزمالك - الداخلية - هدف سيف الجزيري

سجل سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك هدفا لفريقه في شباك الداخلية.

ويلعب الزمالك ضد الداخلية في الجولة 29 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام بملعب السويس الجديد.

ووصل الجزيري لهدفه رقم 5 في الدوري المصري هذا الموسم مع الزمالك.

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وجاء الهدف بضربة رأسية للمهاجم التونسي بعد عرضية من محمود عبد الرازق "شيكابالا" في الدقيقة 21.

أما شيكابالا استطاع صناعة هدفه الثالث في الدوري للزمالك خلال الموسم الجاري.

وقبل هذا الهدف صنع شيكابالا مرتين للزمالك في الدوري أمام سموحة ذهابا وإيابا.

وتعد هذه المرة هي الثانية للجزيري التي يسجل فيها في شباك الداخلية بعد هدفه عندما كان لاعبا في طنطا عام 2017.

ومنذ هدفه الأول احتاج لـ6 سنوات ليسجل هدفه الثاني في الداخلية، وخلال هذه الفترة لعب ضد الداخلية 4 مرات منهم مرة واحدة بقميص الزمالك خلال مباراة الدور الأول والتي انتهت بالتعادل 1-1.

الزمالك سيف الجزيري الداخلية
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