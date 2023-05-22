تأبين ورسالة دعم وإثارة.. المصري يحسم دربي المتوسط أمام الاتحاد بركلتي جزاء

بعد التأبين والدعم قبل صافرة البداية، حسم المصري دربي البحر المتوسط بالفوز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب برج العرب في الجولة الـ 29 من الدوري المصري الممتاز.

محمد عبد اللطيف "جريندو" وإلياس الجلاسي سجلا هدفي المصري في المباراة، بينما سجل كريستوفر مابولولو هدف الاتحاد الوحيد.

هدف مابولولو كان هو الـ 15 في الدوري هذا الموسم ليعزز صدارته لترتيب قائمة الهدافين.

ووصل جريندو للهدف السابع في الدوري هذا الموسم ليعزز رصيده كهداف للمصري.

المباراة شهدت قبل بدايتها رسالة دعم من لاعبي الاتحاد لمحمد مصيلحي رئيس النادي الذي كان قد قدم استقالته منذ أيام، كما ارتدى لاعبي المصري قمصان لتأبين مشجع النادي الذي توفي في الأيام السابقة.

الفوز رفع رصيد المصري للنقطة الـ 40 في المركز السادس متساويا مع الاتحاد السكندري ولكن متفوقا عليه بالمواجهات المباشرة وبفارق 6 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الرابع.

التشكيل

عاد محمود علاء لقيادة دفاع الاتحاد السكندري، بينما شارك عبد الرحيم دغموم في تشكيل المصري الأساسي بعدما شارك بديلا أمام الداخلية.

🟢 رجب عمران يقود هجوم المصري وثلاثي هجومي في تشكيل الاتحاد #في_الدوري pic.twitter.com/BDf71LYswu — FilGoal (@FilGoal) May 22, 2023

أحداث المباراة

المباراة بدأت بشكل سريع وحاول الفريقين تسجيل الهدف الأول وأتيحت لهم أكثر من فرصة.

الفرصة الأخطر كانت من الاتحاد السكندري في الدقيقة الـ 16 بتسديدة محمد صالح من داخل منطقة الجزاء والتي ارتدت من القائم.

وفي الدقيقة الـ 24 تقدم الاتحاد عن طريق مابولولو بالهدف الأول بمتابعة لرأسية ناصر ناصر التي ارتدت من القائم.

تقدم الاتحاد لم يدم طويلا بعد أن حصل المصري على ركلة جزاء في الدقيقة الـ 32 بعد عرقلة عبد الرحيم دغموم من عمار حمدي.

وسجل جريندو ركلة الجزاء بنجاح على يسار الحارس مهدي سليمان ليتعادل للمصري.

الشوط الثاني شهد مشاركة إلياس الجلاسي وأسامة الجزاء كبدلاء بدلاء للمرة الأولى بعد فترة من الغياب لكليهما بسبب الإصابة.

وحصل المصري على ركلة جزاء جديدة في الدقيقة الـ 73 بعد دفع جريندو من قبل فوزي الحناوي داخل منطقة الجزاء.

وحصل محمود علاء لاعب الاتحاد على بطاقة صفراء بسبب الاعتراض عقب قرارا الحكم.

وسجل البديل إلياس الجلاسي ركلة الجزاء بنجاح على يمين المهدي سليمان تلك المرة ليحرز الهدف الثاني للمصري.

وكاد أوستن أموتو البديل في صفوف الاتحاد أن يسجل التعادل برأسية ولكن القائم وقف أمام أصحاب الأرض للمرة الثانية.

وتوغل عمرو سعداوي بشكل رائع داخل منطقة الجزاء وكاد أن يسجل هدف الموسم ولكن تسديدته بالقدم اليمنى جاءت بجوار المرمى.

وشهدت الدقيقة الـ 84 حصول محمود علاء على بطاقة صفراء جديدة للاعتراض ليحصل على البطاقة الحمراء ويكمل الاتحاد المباراة بنقص عددي.

وأتيح للاعبي المصري أكثر من فرصة لتسجيل الهدف الثالث من هجمات مرتدة عقب الطرد ولكنهم لم يتمكنوا من استغلال الفرص.

وحافظ المصري على نظافة شباكه فيما تبقى من دقائق المباراة ليحسم دربي المتوسط لصالحه.

وسيلعب المصري مباراته المقبلة ضد فيوتشر على ملعب برج العرب في نصف نهائي كأس الرابطة المصرية يوم 30 مايو المقبل، كما سيلعب الاتحاد السكندري مع سيراميكا كليوباترا في نفس اليوم.

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