كرة طائرة - اللقب الأول في فجر المشاركات.. سيدات الزمالك يتوجن ببطولة إفريقيا

للمرة الأولى على الإطلاق وفي المشاركة الأولى على الإطلاق، توج فريق الزمالك لسيدات الكرة الطائرة ببطولة إفريقيا.

جاء ذلك بالفوز على كينيا بايبلاين بثلاثة أشواط مقابل شوط وحيد.

تقدم الزمالك في الشوط الأول بنتيجة 25-22.

ونجح بايبلاين في التعادل بالشوط الثاني، بنتيجة 25-18.

الزمالك انفجر في وجه خصمه خلال الشوط الثالث، واكتسحه بنتيجة 25-15.

وفي الشوط الأخير، أنهت سيدات الأبيض المهمة بنتيجة 25-17.

وتأهل الزمالك إلى النهائي بالتغلب على مولودية الجزائر بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

فيما تغلب كينيا بايبلاين على قرطاج التونسي بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

على الجانب الآخر حصد قرطاج التونسي الميدالية البرونزية بالفوز على مولودية الجزائر 3-0.

وكان حامل اللقب البنك التجاري الكيني قد خرج من البطولة بعد خسارته بنتيجة 3-2 أمام مولودية الجزائر في ربع النهائي.

وكان الزمالك قد تصدر المجموعة بالعلامة الكاملة بعدما فاز من قبل على كل من الجمارك النيجيري والجيش الوطني الرواندي وليتو الكاميروني.

وفي ثمن النهائي تغلب الزمالك على الكحول الإثيوبي بنتيجة 3-0، ثم تغلب على نافال النيجيري بنفس النتيجة في ربع النهائي، قبل أن يقصي مولودية الجزائر في نصف النهائي.

وضمت قائمة الزمالك في البطولة كل من:

ياسمين نوح - مريم متولى - فريدة هشام - مايا ممدوح - فريدة العسقلانى - نوران أحمد - دانة شوقى - داليا أشرف - هنا هشام - داليا أشرف - نورا إيهاب - أيسل نديم - هنا الحسن - ميلكا لوبيسكا دا سيلفا.

يذكر أن فريق سيدات الزمالك للكرة الطائرة يشارك للمرة الأولى في تاريخه ببطولة إفريقيا للأندية.

وبات الزمالك عاشر فريق يتوج باللقب عموما، وثاني فريق مصري بعد الأهلي.

وتوقف رصيد كينيا بايبلاين عند 6 ألقاب في المركز الثاني للأبطال التاريخيين للقارة، حيث لم يتوج منذ 2005.

ويحتل الأهلي صدارة الأبطال التاريخيين برصيد 10 ألقاب.

جوائز البطولة الفردية

أفضل لاعبة: فريدة العسقلاني (الزمالك)

أفضل ضاربة من الخارج: دلال عاشور (مولودية الجزائر) - جيهان محمد (قرطاج التونسي)

أفضل حائط صد: فريدة العسقلاني (الزمالك) - تريزا أتوكا (كينيا بايبلاين)

أفضل ضاربة: ناومي تو (كينيا بايبلاين)

أفضل مُعدَّة: هنا سند (الزمالك)

أفضل ليبرو: رغدة بن صميدة (قرطاج التونسي)