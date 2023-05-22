تشكيل الزمالك - أوسوريو بلا تغييرات أمام الداخلية.. وعودة الزناري لمقاعد البدلاء

حافظ خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك على تشكيل فريقه الذي خاض به مباراة أسوان أمام الداخلية.

شيكابالا النادي : الزمالك الداخلية الزمالك

ويلعب الزمالك ضد الداخلية في الجولة 29 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام بملعب السويس الجديد.

وعاد المدافع مصطفى الزناري للظهور من جديد مع الزمالك وتواجد على مقاعد البدلاء بعد فترة من الغياب للإصابة.

وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

المرمى: محمد صبحي

الدفاع: حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – حاتم سكر

الوسط: نبيل عماد – محمد أشرف – إبراهيما نداي – شيكابالا – أحمد سيد "زيزو"

الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الدين الجزيري

ويجلس على مقاعد بدلاء الزمالك كل من:

محمد عواد – مصطفى الزناري – محمد طارق – محي جمعة – محمد بيسو – عبد الله محمد – عمرو السيسي – سيد عبد الله - سامسون

ويحتل الداخلية المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة، بينما يأتي الزمالك في المركز الرابع برصيد 46 نقطة.